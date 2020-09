Verliezer van de dag Egan Bernal berust in nederlaag: “Anderen waren sterker”

De eerste grote verschillen in het algemeen klassement van de Tour de France zijn gemaakt. In het Centraal Massief deelden Slovenen Primož Roglič en Tadej Pogačar een gevoelige tik uit aan de concurrentie. Het meest opvallende slachtoffer: titelverdediger Egan Arley Bernal. De jonge Colombiaan verloor 38 seconden.

Na afloop stond de jongeling in goed Engels de verzamelde pers in Puy Mary te woord. Bernal was rustig onder het tijdsverlies. “Ik deed mijn best”, lacht hij. “Maar de anderen waren sterker dan ik was. Meer dan dit kon ik niet doen. Ik voelde me heel de dag heel goed”, zoekt hij niet naar excuses.

Aan zijn eigen niveau ligt het niet, vindt de kopman van Ineos Grenadiers. “Ik heb naar mijn cijfers gekeken van de rit van vandaag en dat waren bijna mijn beste ooit. De rest ging gewoon simpelweg sneller. We moeten zien wat er de komende dagen nog gebeurt”, windt de Colombiaan er geen doekjes omheen.

“Vanaf nu ga ik het dag per dag bekijken”, kijkt Bernal alvast vooruit. Vooral zondag staat er een lastige rit op het programma. “We moeten ons blijven focussen en onze inspanningen managen. Ik geef in ieder geval niet op. We moeten de moraal hoog houden en we doen ons best.”