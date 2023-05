Verkleumde Demi Vollering: “Heel koud, maar op de klimmetjes voelde ik mij goed”

Na afloop van haar ritzege in de openingsrit van de Ronde van het Baskenland ging het in het flashinterview van Demi Vollering vooral over de regen en de kou. “Ik had het heel koud, maar dat gold voor iedereen”, kon de eerste leidster van het algemeen klassement nog enigszins lachen.

“Op de klimmetjes voelde ik mij goed, maar voor de rest was het vooral nat en koud vandaag”, aldus Vollering. “De omstandigheden vormden een tegenstander op zich. Hopelijk wordt het de komende dagen iets droger, maar het schijnt zo regenachtig te blijven de komende dagen. Hopelijk blijven we fit.”

Vollering maakte het verschil op de laatste klim van de dag, de Urkaregi (4,9 km aan 6,1%). “De afgelopen dagen hadden we deze klim al verkend. Daardoor wisten we dat het mij lag. Mijn doel was om zo vroeg mogelijk aan te gaan en zo veel mogelijk tijd te pakken. De ploeg heeft goed werk geleverd, tot de voet van de klim. Dat was heel mooi”, aldus de Nederlandse.

Vorig jaar won Vollering nog alle drie de etappes en het eindklassement in het Baskenland. Gaat ze dat dit jaar weer proberen? “Het wordt heel moeilijk om het net zo goed te doen als vorig jaar, maar ik ga mijn best doen om er een mooie koers van te maken”, vertelt ze.

