Demi Vollering grijpt meteen de macht in Ronde van het Baskenland

Demi Vollering heeft met overmacht de openingsrit van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen gewonnen. De kopvrouw van SD Worx, vorige week nog tweede in La Vuelta Femenina, maakte het verschil op de Urkaregi-klim in volle finale en kwam na een natte afdaling solo aan de finish in Markina-Xemein.

Meerdere aanvalspogingen in de openingsfase van de 122 kilometer lange etappe werden ongedaan gemaakt. Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech Roland) waagde daarop een poging op 45 kilometer van de finish in Markina-Xemein. Zij kreeg bijval van Aurela Nerlo (Massi-Tactic).

De twee reden iets meer dan een minuut weg van het peloton, maar werden 15 kilometer voor de finish ingerekend, vlak voor de beklimming van Urkaregi (4,9 km aan 6,1%). Er werd vooral gekeken naar topfavorieten Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, maar de wereldkampioene moest al vroeg in de achtervolging.

Vroege aanval van Vollering

Vollering koos namelijk al vroeg de aanval, gooide Kasia Niewiadoma overboord en ging solo op pad. Vijf seconden werden twintig seconden, en die voorsprong liep op naar 35 seconden in het voordeel van de kopvrouw van SD Worx. Achter Vollering vormden Van Vleuten, Niewiadoma, Marlen Reusser en Olivia Baril het achtervolgende groepje.

Met een voorsprong van 45 seconden kwam Vollering, in de stromende regen, op de top van de Urkaregi. Na een plateau van anderhalve kilometer volgde nog een afdaling van ongeveer acht kilometer. Daarin was het oppassen vanwege het natte wegdek en dat zorgde vooral in de groep-Van Vleuten voor wat verschillen. De wereldkampioene kon het wiel van Reusser en Niewiadoma niet volgen.

Dat gebeurde echter ruim achter de solerende Vollering, die de overwinning al vroeg kon vieren. Winnen in Baskenland? Dat is ze wel gewend, want vorig jaar won ze alle drie de etappes én het eindklassement in deze Itzulia Women.

Reusser wist 47 seconden achter Vollering de tweede plaats te pakken, voor Niewiadoma. Vuelta-winnares Van Vleuten volgde vlak daarachter en kijkt dus na de eerste dag al tegen een achterstand van 51 seconden aan. Loes Adegeest en Eva van Agt eindigden ook nog in de top-10.