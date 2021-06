Verenigde-Staten met McNulty, Craddock en Winder naar Olympische Spelen

De Amerikaanse wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners en rensters komende zomer naar Tokio gaan voor de Olympische Spelen. De wegploeg voor de mannen bestaat uit Brandon McNulty en Lawson Craddock. Ruth Winder, Coryn Rivera, Leah Thomas, Amber Neben en Chloé Dygert zijn de geselecteerde vrouwen.

Zeker is dat Winder, Rivera, Thomas en Dygert zullen deelnemen aan de Olympische wegwedstrijd. Dygert, twee jaar geleden nog wereldkampioene tegen de klok, zal samen met Neben ook de Amerikaanse eer verdedigen in de tijdrit. De inmiddels 46-jarige Neben was in haar rijke carrière al twee keer de beste van de wereld in het tijdrijden.

Sepp Kuss was een van de gegadigden voor een plekje in de Amerikaanse selectie. Samen met Craddock, Ian Garrison, Alex Howes, McNulty, Neilson Powless en Tejay van Garderen streed hij om de twee plekken in de wegrit. Kuss liet eerder aan de Amerikaanse selectiecommissie weten dat hij niet beschikbaar is. De keuze is dus gevallen op McNulty en Craddock.

Kate Courtney, Haley Batten, Chloe Woodruff en Chris Blevens moeten in Tokio voor mountainbikesucces zorgen. Dygert, Jennifer Valente, Maddie Godby, Megan Jastrab, Emma White, Lily Williams, Adrian Hegyvary en Gavin Hoover vormen tot slot de Amerikaanse baanselectie voor de Spelen.