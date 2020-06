Amerika presenteert voorselectie voor Tokio 2021 vrijdag 12 juni 2020 om 08:17

De Amerikaanse wielerbond USA Cycling heeft de voorselectie van de wieleronderdelen voor de Olympische Spelen van Tokio 2021 gepresenteerd. Bij de mannen maken zeven WorldTour-renners kans op een selectie. Bij de vrouwen valt wereldkampioene tijdrijden Chloe Dygert op, want zij staat op de shortlist voor de weg en de baan.

Jumbo-Visma-klimmer Sepp Kuss is een van de gegadigden voor een plekje in de Amerikaanse selectie. Samen met Lawson Craddock (EF Pro Cycling), Ian Garrison (Deceuninck-Quick-Step), Alex Howes (EF Pro Cycling), Brandon McNulty (UAE Emirates), Neilson Powless (EF Pro Cycling) en Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) strijdt hij om de twee plekken in de wegrit. Team USA mag ook twee tijdrijders afvaardigen.

De Amerikaanse vrouwen mogen voor de wegrit vier renners selecteren, en twee voor de tijdrit. Voor die plaatsen maken Chloe Dygert (TWENTY20), Krista Doebel-Hickok (Rally), Katie Hall (Boels-Dolmans), Amber Neben (Cogeas Mettler), Coryn Rivera (Team Sunweb), Lauren Stephens (TIBCO-SVB), Leah Thomas (Bigla Katusha), Tayler Wiles (Trek-Segafredo) en Ruth Winder (Trek-Segafredo) kans.

USA Cycling presenteerde ook de voorselecties voor het mountainbiken en het baanwielrennen. In mei 2021 zal de definitieve selectie bepaald worden. Op 23 juli beginnen vervolgens de Spelen, mits het coronavirus dat toestaat.

Men's Road Olympic Long Team: pic.twitter.com/6blZRZbyin — USA Cycling (@usacycling) June 11, 2020

Women's Road Olympic Long Team: pic.twitter.com/tqqayQXJ9B — USA Cycling (@usacycling) June 11, 2020