donderdag 14 september 2023 om 13:40

Verdeeldheid bij Jumbo-Visma? Teambaas Richard Plugge maakt zich geen zorgen

Met nog vier Vuelta-etappes te gaan, lijken we op weg naar een volledig Jumbo-Visma-podium in Madrid. Er lijkt dan ook geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlandse formatie, maar na de etappe richting de Alto de l’Angliru is er toch veel te doen over de interne verhoudingen binnen de ploeg. Want wie kroont zich zondag tot eindwinnaar van de Spaanse ronde?

De manier waarop de drie kopmannen woensdag koersten op de flanken van Angliru, deed met name in de buitenlandse media flink wat stof opwaaien. De algemene teneur: Primoz Roglic en Jonas Vingegaard lieten hun ploegmaat Sepp Kuss in de steek. Maar hoe kijkt Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, eigenlijk naar de hele situatie? “Het is een luxeprobleem en dat is een goed probleem”, citeert Sporza.

Plugge werd voor de start stevig aan de tand gevoeld, maar liet zich niet uit de tent lokken. “Iedereen is ermee bezig, de pers vooral. Wij hebben een heel goed plan met elkaar, intern. We overleggen altijd met iedereen in de ploeg. Dat is ook nu weer het geval. Hoe het kwartje zal vallen? Dat zullen jullie vandaag wel zien. Het is een geweldige situatie. Dit is nog nooit gebeurd. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Dat andere lossen we intern op volgens onze cultuur en waarden.”

Middenweg

De grote vraag is: zitten de kopmannen van Jumbo-Visma allemaal nog op één lijn? “We discussiëren met iedereen”, benadrukt Plugge. “We evalueren altijd onze koersdag. Dat is ook gisteren gebeurd. Wat de conclusies dan waren? Dat krijgen jullie vandaag te zien. Het is belangrijk dat we een plan hebben als team, zoals altijd. We praten veel, ook tijdens de koers. Iedereen mag zijn mening geven. Dan stellen we een plan op.”

“We zijn blij dat jullie zo van ons houden en zo bezorgd zijn om wat we moeten doen. Wij moeten beslissen, maar we hebben zelf niet de benen. Het is geen PlayStation.” Van een intern conflict is volgens Plugge dan ook helemaal geen sprake. “In een discussie probeert iemand zijn standpunt te duiden. Dat willen we ook. Dan moet je een middenweg vinden en daar zijn we in geslaagd. Zoals altijd. Daarom zijn we ook zo succesvol: samen winnen.”