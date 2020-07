Verbrugghe over ploegbubbels: “Het is eigenlijk een utopisch model” vrijdag 17 juli 2020 om 08:47

De Belgische bondscoach Rik Verbrugghe heeft de taak om een selectie samen te stellen voor het EK wielrennen in Plouay, maar de ex-renner kan al geen beroep doen op renners van Lotto Soudal. “De vraag is nu: wie gaat mijn kopman zijn die ook toelating krijgt van zijn ploeg?”, zo citeert Het Nieuwsblad.

Door de huidige coronamaatregelen wil Lotto Soudal haar renners niet uit de ploegbubbel halen. “Op het EK rijden alle nationaliteiten door elkaar. Met alle respect voor het werk van de bond en de goede bedoelingen en zorgen, maar dit betekent dat je automatisch de bubbels afbreekt en dat willen we nu niet.”

Enorme puzzel

Voor keuzeheer Verbrugghe betekent dit dat hij straks in Plouay niet kan rekenen op renners als Philippe Gilbert, Tim Wellens en Thomas De Gendt. “Het zal nog een enorme puzzel worden om tot een mooie ploeg te komen rond een kopman. Ik vind het een spijtige zaak. Gilbert was dé kandidaat geweest en de grote favoriet voor het EK.”

“Philippe is bovendien nog nooit Europees kampioen geworden. Hij wou van het EK een hoofddoel maken, maar door het coronavirus is alles anders. Het is nu heel simpel. De eerste topper die nu beslist om naar het Europees kampioenschap te gaan met een volledige ploeg in steun, maakt veel kans op de trui. Het is voor sommigen ook een uitgelezen kans.”

Telefoontjes plegen

“Ik denk dat ik nog veel telefoontjes moet plegen om de puzzel voor het EK gelegd te krijgen”, gaat Verbrugghe verder. “De datum ligt gewoon heel erg moeilijk, ook al omdat de Tourorganisatie eist dat de renners drie dagen voor de start van de ronde al in Nice in hun eigen bubbel moeten zitten. Dat betekent dat ze woensdagavond ter plaatse moeten zijn.”

“Renners die in Plouay koersen moeten dan nog van bubbel veranderen, een coronatest ondergaan en eventueel in quarantaine tot de uitslag bekend is. En dat allemaal in een uur tijd. Het is niet gemakkelijk.” Verbrugghe begrijpt dat Lotto Soudal zo min mogelijk risico wil nemen, maar plaatst wel enkele kanttekeningen.

“Ze kunnen niet altijd perfect in die bubbel blijven leven”

“Als iedereen op dezelfde manier gaat werken, dan gaan we niet meer koersen. De renners moeten sowieso al uit hun bubbel komen om naar een wedstrijd te gaan. Ze kunnen niet altijd perfect in die bubbel blijven leven. Bovendien gaan ze in de Tour ook van het ene naar het andere hotel. Van die hotels ben je ook niet honderd procent zeker. Als één renner van het peloton besmet is, is die bubbel alweer gesloopt.”

“Het is eigenlijk een utopisch model. Let wel, ik heb er begrip voor dat Lotto Soudal aan maximale preventie wil doen. Maar honderd procent uitsluiten, dat kan gewoon niet.”