Renners Lotto Soudal niet naar EK in Plouay donderdag 16 juli 2020 om 09:03

Bondscoaches kunnen tijdens het EK wielrennen geen beroep doen op renners van Lotto Soudal. Door huidige coronamaatregelen wil de Belgische ploeg haar renners niet uit de ploegbubbel halen. “Op het EK rijden alle nationaliteiten door elkaar. Met alle respect voor het werk van de bond en de goede bedoelingen en zorgen, maar automatisch breek je daarmee de bubbels en dat willen we nu niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het Europees kampioenschap staat dit jaar gepland van 24-28 augustus in het Franse Plouay, maar daar ontbreken dus coureurs als Tim Wellens, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en John Degenkolb. Zij staan allemaal op de planning voor de Tour de France, die op 29 augustus al begint in Nice.

Thomas De Gendt

In het UCI-protocol staat ook dat renners verplicht twee keer getest moeten worden voor zij mogen starten. Zes en drie dagen van tevoren wordt er getest op het coronavirus. En na die tests moeten renners in bubbels blijven. “Het is simpel. Eenmaal getest, blijf je in je persoonlijke bubbel en houd je je thuis afzijdig. Trainen mag wel, maar een barbecue meepikken, of op restaurant gaan, zit er dan niet meer in”, aldus Thomas De Gendt.

Kosten lopen hoog op

Ploegdokter Philip Jansen van Deceuninck-Quick-Step waarschuwt in Het Nieuwsblad de ploegen, die volledig verantwoordelijk zijn voor het testen van de eigen renners. Veel teams zoeken in allerlei landen laboratoria die goed en snel werk leveren. Daarnaast is het maar de vraag hoe snel een testuitslag binnen is. Ook de kosten lopen hoog op. “Twee tests per renner per koers. Een test kost veertig euro en de shipping naar de testlabo’s nog eens vijftig euro”, aldus Jansen.