Verbrugghe: “Deelname Froome aan de Tour is niet vanzelfsprekend”

Het is nog maar de vraag of Chris Froome eind deze maand aan de start staat van de Tour de France. Ploegleider Rik Verbrugghe van Israel Start-Up Nation zegt dat alles behalve zeker is dat de viervoudig winnaar opgeroepen wordt. “Zijn deelname aan de Tour de France is niet vanzelfsprekend”, geeft Verbrugge aan.

“Hij is een enorme kampioen voor wie ik veel respect heb, maar zijn deelname aan de Tour de France is geenszins vanzelfsprekend”, geeft de ploegleider aan tegen La Dernière Heure. “Ik verwacht dat er tijdens deze Dauphiné een beetje duidelijkheid komt. Sinds het begin van het seizoen heeft hij constant progressie gemaakt, maar we hadden graag gezien dat zijn vooruitgang meer exponentieel zou zijn.”

In het Critérium du Dauphiné is er andermaal geen hoofdrol weggelegd. Na vier dagen staat hij 57ste in het algemeen klassement op bijna zes minuten van de gele trui. Eerder dit seizoen reed hij vier rittenkoersen, waarvan een 47ste plaats in de UAE Tour zijn beste uitslag was. In Catalonië, de Tour of the Alps en Romandië kwam Froome er helemaal niet aan te pas.

Desondanks blijft de Brit hoopvol. “Het duurt langer dan ik dacht, maar ik weet ook dat sommige mensen nooit meer koersen na soortgelijke blessures. Ik heb geluk dat ik de kans heb om weer op het hoogste niveau mee te doen. Het is een lang en zwaar proces, maar ik ben nog altijd gemotiveerd”, zei hij in aanloop naar de Dauphiné.