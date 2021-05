Chris Froome bouwt via Dauphiné op naar Tour de France

Chris Froome komt, zoals gepland, van 30 mei tot en met 6 juni, in actie in het Critérium du Dauphiné. De Brit van Israel Start-Up Nation rijdt de meerdaagse ter voorbereiding op de Ronde van Frankrijk.

In gesprek met de RAI bevestigt Froome zijn terugkeer in de race die in 2019 bijna het einde van zijn carrière betekende. “Op training voel ik me elke week beter worden”, zegt hij. “Ik ben nog niet op het niveau om met de besten mee te kunnen, maar langzaam maar zeker kom ik er. Ik train nu met de ploeg bovenop de Teide in Tenerife, zoals heel veel ploegen. Na het trainingskamp rijd ik de Dauphiné en als alles goed gaat rijd ik daarna de Ronde van Frankrijk.”

Op 12 juni is het twee jaar geleden dat Froome in Critérium du Dauphiné zwaar ten val kwam tijdens de verkenning van de individuele tijdrit. Sindsdien probeert Froome weer op zijn oude niveau te komen, maar de inmiddels 35-jarige klimmer koerst voornamelijk in de achterhoede. “Het duurt langer dan ik dacht, maar ik weet ook dat sommige mensen nooit meer koersen na soortgelijke blessures. Ik heb geluk dat ik de kans heb om weer op het hoogste niveau mee te doen. Het is een lang en zwaar proces, maar ik ben nog altijd gemotiveerd.”