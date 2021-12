Veldritwereld reageert op gepeperde uitspraken Adrie van der Poel

Adrie van der Poel was na afloop van de cross in Boom bijzonder scherp. “Op de weg koersen ze enkel tegen amateurs in kleine wedstrijden. Logisch dat het verschil dan groot is”, reageerde Van der Poel senior na de overtuigende zege van de heroptredende Wout van Aert. De wereldkampioen van 1996 gaf daarmee de andere crossers een veeg uit de pan.

Van Aert bleek afgelopen zaterdag, bij zijn rentree in het veld, meteen veel te sterk voor de concurrentie. De drievoudige wereldkampioen wist op de power bijna twee minuten weg te rijden van onder meer Eli Iserbyt, dé crosser van de eerste seizoenshelft, en Toon Aerts. Adrie van der Poel was niet verrast door de solozege van Wout van Aert in Boom. “Wout en Mathieu rijden het hele jaar op topniveau, in grote koersen. De andere crossers rijden in de zomer alleen wat mee in kleinere wedstrijden om toch maar iets te doen. Natuurlijk is het verschil dan groot.”

Koersen tegen amateurs

“En het zal alleen maar groter worden. Als Iserbyt en co. meer willen wedijveren, zullen ze in de zomer meer topkoersen moeten rijden. Niet tegen amateurs die ook nog eens moeten werken om centen te verdienen. Natuurlijk kunnen die continentale ploegen niet altijd deelnemen aan de grote wedstrijden, dat is jammer. Maar bepaalde renners zouden daar ook hun neus voor ophalen en zijn content met wat ze hebben”, neemt Van der Poel senior geen blad voor de mond in gesprek met Het Nieuwsblad.

De Belgische krant besloot vervolgens enkele mensen binnen het veldritwereldje te polsen voor een reactie. Eli Iserbyt is niet onder de indruk van de uitspraken van Adrie van der Poel. “Adrie zegt niks nieuws. Ik lig onder contract bij een continentale ploeg. Wij kunnen in de zomer weinig grote koersen rijden. Naar de toekomst toe zijn we wel aan het bekijken hoe we dat kunnen veranderen”, vertelt Iserbyt, die ook wil benadrukken dat het niet altijd een gunstig effect hoeft op te leveren.

Iserbyt: “Ik heb nog tijd om die stap te zetten”

“Misschien moet Adrie ook eens naar zijn andere zoon kijken. David van der Poel kan al een paar jaar een mooi wegprogramma rijden, maar wordt er niet beter van”, is Iserbyt scherp. “De weg en het veld combineren zoals Wout en Mathieu, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben nu 24 jaar. Ik heb nog tijd om die stap te zetten. Wout is al 27, Mathieu binnenkort ook. Zij zijn nu op de top van hun kunnen, maar hebben aanvankelijk ook het rustige pad op de weg gekozen.”

En Toon Aerts? Die kan zich wel deels vinden in de kritiek van Van der Poel senior. “Met Baloise Trek Lions rijd ik in de zomer enkele mooie wedstrijden, zoals de Baloise Belgium Tour, Tour de Wallonie en Dwars door het Hageland, waar we ook een rol spelen. Anderzijds heb ik dit jaar ook de Ronde van Namen gereden, waar inderdaad amateurs aan de start stonden. Dat was misschien een beetje onder mijn niveau. Ik heb de voorbije weken de denkoefening gemaakt hoe ik mijn zomerprogramma beter kan stofferen. Hoe ik dat zal doen, is nog niet beslist.”

Meer pk’s en nieuwe banden

Dat Van Aert afgelopen zaterdag met bijna twee minuten voorsprong wist te winnen, ligt volgens Iserbyt niet alleen maar aan de intrinsieke kwaliteiten van de Belgische kampioen. “Volgens de logica van Adrie heb ik inderdaad nog maar twintig uur gecrost, maar hij vergeet dat ik al verplaatsingen naar Amerika en Tsjechië heb gemaakt. Terwijl Wout veel uren kon trainen en zich optimaal voorbereiden, moesten wij de voorbije weken herstellen van de wedstrijden en verplaatsingen. Evenveel trainen als hij was onmogelijk.”

Jurgen Mettepenningen, de teammanager van Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal, vult aan. “Toon en Eli gingen bijna elke week over de limiet om elkaar af te troeven in de slotronde. Dan is het logisch dat je het onderspit moet delven tegen crossers die frisser zijn. Als je de vergelijking maakt met de Formule 1, komt Wout nu op het circuit met een wagen die sowieso al vijf pk meer kracht en ook nog eens nieuwe banden heeft door de frisheid. Je moet niet veel van autosport kennen om te beseffen dat het een groot voordeel is.”