vrijdag 29 december 2023 om 11:10

Veldritten Lokeren en Kruibeke willen volgend seizoen terug op crosskalender

De veldritten van Lokeren en Kruibeke hebben bij Belgian Cycling en de UCI gevraagd om in het seizoen 2024-2025 terug te keren op de crosskalender. Dit seizoen kozen beide wedstrijden voor een tussenjaar, omdat de Rapencross Lokeren afgelopen seizoen het BK veldrijden organiseerde.

Organisator Bram De Brauwer nam al contact op met de nationale en de internationale bond, vertelt hij aan Het Nieuwsblad, maar reactie kreeg hij nog niet. “We hebben met de Rapencross een paar keer gefungeerd als opener van het veldritseizoen, zelfs in de tijd van de coronapandemie. We schreven zelfs een covid-protocol uit. Nu willen we een zeer gunstige plaats afdwingen op de veldritkalender”, aldus De Brauwer.

“We hopen op een periode waarin de ‘beteren’ ook hun opwachting maken. In september of oktober moet je niet hopen dat Wout van Aert of Mathieu van der Poel naar je cross afzakken.” Dan lijkt de kerstperiode de meest logische optie. “Ik zeg niet dat we daar moeten staan, maar we willen een gunstige datum. Onze parcoursen lenen zich tot het organiseren van ware topcrossen.”

“We weten dat de kalender barstensvol zit, maar er kunnen zich altijd opportuniteiten voordoen als wedstrijden wegvallen. We zijn vragende partij om zowel de Polderscross Kruibeke als de Rapencross Lokeren op een mooie datum te organiseren”, stelt hij namens de lokale organisatie.

Michael Vanthourenhout en Fem van Empel zijn de laatste winnaars in Kruibeke (2022), terwijl Vanthourenhout en Sanne Cant begin 2023 in Lokeren Belgisch kampioen werden.