Veldritseizoen komt later op gang: Rapencross in Lokeren gaat niet door

Het veldritseizoen zal dit jaar later op gang komen. De voorziene opener van het seizoen – de Rapencross in Lokeren (17 september) – gaat namelijk niet door. Ook de Poldercross in Kruibeke van zondag 1 oktober zal dit jaar niet plaatsvinden.

In Lokeren werd begin dit jaar nog het Belgisch kampioenschap veldrijden georganiseerd, maar de Rapencross staat komend veldritseizoen dus niet op de kalender. “We zagen het even niet zitten om negen maanden later alweer een topcross te organiseren”, laat Bram De Brauwer namens het organisatiecomité weten aan Het Nieuwsblad. “Maar de Rapencross komt terug, dat kan ik nu al bevestigen.”

In Kruibeke gooien infrastructuurwerken roet in het eten. “De parking van de Dulpop wordt momenteel heraangelegd, wat ervoor zorgt dat we op 1 oktober niet kunnen organiseren”, aldus opnieuw De Brauwer. “Aangezien we in Kruibeke geen tweede locatie hebben om te organiseren, hebben we ook daar besloten om tijdelijk de stekker eruit te trekken. Maar ook hier weer: de Poldercross komt terug.”

Seizoenstart in Beringen

Door de annulatie van de cross in Lokeren begint het komende veldritseizoen één week later, op 24 september, in Beringen met de ‘be-Mine Cyclocross’. Deze wedstrijd maakt deel uit van de veldritreeks Exact Cros.