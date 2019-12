Veldrijden op TV – De volledige kalender

Het veldritaanbod op tv is nog groter dan vorig jaar. Voortaan is in België alleen de Kermiscross in Ardooie de enige UCI-wedstrijd die niet live op het scherm te volgen is. Nieuwkomer op Telenet: Gullegem, begin januari. En er is de verdere opmars van Eurosport in de cross, dat nu in Nederland ook de DVV Trofee, Ethias Cross en Rectavit Series zal uitzenden.

Voor de veldritfan blijft het echter lastig om de weg te vinden. WielerFlits zet voor u alles op een rij in een overzichtje:

September 2019

8 sept. Ethias Cross Eeklo – VTM, NOS en Eurosport

14 sept. Wereldbeker Iowa – Telenet en Proximus, NOS en Eurosport

22 sept. Wereldbeker Waterloo – Telenet en Proximus, NOS en Eurosport

Oktober 2019

5 okt. Ethias Berencross Meulebeke – VTM, Eurosport

6 okt. Rectavit Series Pelt – Telenet, Eurosport

12 okt. Ethias Polderscross Kruibeke – VTM, Eurosport

13 okt. Superprestige Gieten – Telenet en Proximus, RTV Drenthe en Ziggo Sport

17 okt. Kermiscross Ardooie – Niet op TV

19 okt. Superprestige Boom – Telenet, Proximus en Sporza, Ziggo Sport

20 okt. Wereldbeker Bern – Telenet en Proximus NOS en Eurosport

22 okt. Nacht van Woerden – Niet op TV

26 okt. Ethias Cross Beringen – VTM, Eurosport

27 okt. Superprestige Gavere – Telenet en Proximus, Ziggo Sport

November 2019

1 nov. DVV Trofee Koppenbergcross – Sporza, Eurosport

3 nov. Superprestige Ruddervoorde – Telenet en Proximus, Ziggo Sport

9/10 nov. EK Silvelle – Sporza, NOS

11 nov. Rectavit Series Niel – Sporza, Eurosport

16 nov. Wereldbeker Tabor – Telenet en Proximus, NOS en Eurosport

17 nov. DVV Trofee Flandriencross Hamme – Sporza, Eurosport

23 nov. Ambiancecross Wachtebeke – Sporza

24 nov. Wereldbeker Koksijde – Telenet, Proximus en Sporza, NOS en Eurosport

30 nov. Cyclocross Kortrijk – Sporza

December 2019

1 dec. Zilvermeercross Mol – Telenet

7 dec. Ethias Cross Essen – VTM, Eurosport

8 dec. Superprestige Zonhoven – Telenet en Proximus, Ziggo Sport

14 dec. DVV Trofee Hotondcross Ronse – Sporza, Eurosport

15 dec. Vlaamse Druivencross Overijse – Sporza

21 dec. Rectavit Waaslandcross Sint-Niklaas – Sporza, Eurosport

22 dec. Wereldbeker Namen – Telenet en Proximus, NOS en Eurosport

26 dec. Wereldbeker Heusden-Zolder – Telenet en Sporza, NOS en Eurosport

27 dec. DVV Trofee Azencross Loenhout – Sporza, Eurosport

29 dec. Superprestige Diegem – Telenet, Proximus en Sporza Ziggo Sport

30 dec. Ethias Cross Bredene – VTM, Eurosport

Januari 2020

1 jan. DVV Trofee GP Sven Nys – Sporza, Eurosport

4 jan. Cyclocross Gullegem – Telenet

5 jan. DVV Trofee Brussels – Sporza, Eurosport

11/12 jan. NK Veldrijden – Ziggo Sport

11/12 jan. BK Veldrijden – Sporza

13 jan. Cyclcross Otegem – Telenet

19 jan. Wereldbeker Nommay – Telenet en Proximus, NOS en Eurosport

25 jan. Kasteelcross Zonnebeke – Telenet

26 jan. Wereldbeker Hoogerheide – Telenet en Proximus NOS en Eurosport

Februari 2020

1-2 feb. WK Veldrijden – Sporza, NOS

5 feb. Ethias Parkcross Maldegem – VTM, Eurosport

8 feb. DVV Trofee Krawatencross Lille – Sporza, Eurosport

9 feb. Superprestige Merksplas – Telenet en Proximus, Ziggo Sport

15 feb. Superprestige Middelkerke – Telenet en Proximus Ziggo Sport

16 feb. Ethias Vestingcross Hulst – VTM, Eurosport

22 feb. Rectavit Series Leuven – Sporza, Eurosport

23 feb. Internationale Sluitingsprijs Oostmalle – Telenet

Wereldbeker

Rechtstreeks: Telenet PlaySports, Proximus

Samenvatting op Sporza

Uitzondering: Koksijde en Heusden-Zolder ook live op Sporza

Rechtstreeks: Eurosport en NOS online

Samenvattingen op NOS DVV verzekeringen Trofee

Rechtstreeks: Sporza

Rechtstreeks: Eurosport Superprestige

Rechtstreeks: Telenet (PlayTime en PlaySports) en Proximus. Boom en Diegem ook op Sporza

Rechtstreeks: Ziggo Ethias Cross (vroegere Brico Cross)

Rechtstreeks: VTM en HLN.be

Rechtstreeks: Eurosport Rectavit Series (vroegere Soudal Classics)

Rechtstreeks: Sporza, behalve Pelt (Telenet PlaySports en achteraf samenvatting op Sporza)

Rechtstreeks: Eurosport