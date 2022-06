Veel ogen gericht op Oscar Riesebeek voor NK: “Ik ga mijn eigen koers rijden”

Oscar Riesebeek is een van de favorieten voor het NK wielrennen op de VAM-berg. Zelf rekent de Nederlander van Alpecin-Fenix zich ook tot de favorieten. “Maar ik kan er acht opnoemen die ook kampioen kunnen worden. En ik kan er daar een van zijn”, vertelt hij voor de start aan WielerFlits.

“Het is altijd een rare wedstrijd en dat is dit jaar niet anders. Ik ga zo goed mogelijk mijn best doen en dan kijken wat er uit komt”, aldus Riesebeek, die na zijn zege in Dwars door het Hageland en zijn negende plek in de Baloise Belgium Tour geschaard wordt tot het clubje favorieten. “Als je veel genoemd wordt op een NK, is dat vaak een slecht teken. Vorig jaar zou Mathieu het ook doen, maar toen stond hij na 50 km aan de kant.”

Volgens de 29-jarige Riesebeek zijn er dus zo’n acht serieuze kanshebbers. Het parcours van het NK is ten opzichte van de afgelopen twee jaren (vorig jaar werd hij derde, red.) veranderd, de lokale ronde is namelijk twee keer zo groot. “Ik denk dat het voor mij niet in het voordeel spreekt. Het rondje is nog relatief klein, maar het weer is misschien dan wel weer in mijn voordeel. Dat zou het een beetje kunnen compenseren.”

Zonder Mathieu van der Poel, David van der Poel en Sjoerd Bax zal Riesebeek het alleen moeten opknappen namens Alpecin-Fenix. “Ik ga mijn eigen koers rijden. Als je tegen iemand rijdt, verlies je zelf ook. En dat werkt averechts. Ik kijk naar de situatie en ga daar naar handelen. Aan mij gaat het niet zijn om gaten dicht te rijden”, weet hij wel. “Ik ga voor een maximaal resultaat, maar een NK is heel lastig. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, maar wat het gaat zijn, weet ik niet.”