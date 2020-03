Vaughters voorziet problemen voor alle WorldTour-ploegen door crisis maandag 23 maart 2020 om 15:14

Jonathan Vaughters sluit zich aan bij de zorgen van Patrick Lefevere. Mocht de Tour de France vanwege het coronavirus niet doorgaan, dan is dat een gigantische klap voor het wielrennen en het financiële model van de sport. De ploegbaas van EF Pro Cycling denkt dat elke WorldTour-ploeg problemen zal ondervinden van de crisis als gevolg van het coronavirus.

“Als er geen Tour de France is, kan het hele model van het wielrennen in elkaar klappen”, zei Lefevere eerder deze week. Vaughters deelt die mening bij Cyclingnews. “Natuurlijk deel ik zijn zorgen. Wij zijn afhankelijk van sponsorgelden. Het wielrennen creëert veel waarde, maar als een bedrijf niet langer handel kan drijven en de storm niet kan doorstaan, dan maakt het niet uit hoeveel waarde wij kunnen bieden.”

‘Als een bedrijf in de problemen zit, is een contract niet veel waard’

Elke WorldTour-ploeg kan onder druk komen te staan. “Het hangt ervan af waar de wereldeconomie staat op een bepaald moment, maar geen enkele ploeg ontkomt hieraan”, geeft de Amerikaan aan. “Het gaat er ook om hoe lang deze economische impact voortduurt. Ik heb gelezen dat het ploegen niet raakt omdat ze een contract hebben, maar dat is nogal dom om te zeggen. Als een bedrijf financieel in de problemen zit en wettelijke bescherming zoekt, dan is een contract niet veel waard.”

“Als sport moeten we kijken hoe we onze sponsoren door deze periode heen kunnen helpen. Wij willen productief zijn. Momenteel kijken we hoe we waardevol kunnen zijn voor sponsoren, op de korte en de middellange termijn. Of de Tour de France doorgaat of niet, dat hebben wij niet in eigen hand. We proberen interessante content te maken, zodat onze fans ook betrokken blijven. Maar meer dan een week vooruit kijken kunnen we niet”, erkent Vaughters.