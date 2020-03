Patrick Lefevere: “Zonder Tour kan het hele wielersportmodel in elkaar klappen” zaterdag 21 maart 2020 om 10:44

Teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step maakt zich zorgen om zijn renners en stafleden vanwege het coronavirus. Maar volgens hem staat ook de toekomst van de wielersport op de helling als de Tour de France niet doorgaat.

Lefevere zag zijn renners in de eerste maanden van het seizoen naar vijftien zeges rijden, tot de hele karavaan tot stilstand kwam door het coronavirus. “Wat ik lees, maakt me ongerust”, schrijft de teammanager in zijn column in Het Nieuwsblad. “Elke dag ben ik bang dat een renner of iemand uit de staf me belt om te zeggen dat ze ziek geworden zijn. Met Davide Bramati en Davide Ballerini hebben we twee mensen die in Bergamo wonen, de zwaarst getroffen stad in Europa.”

“Ik besef dat wielrennen in dat grote verhaal maar een voetnoot is, maar ik ben manager van een wielerteam en dus maak ik mij ook zorgen”, vervolgt Lefevere, die ook het verontrustende nieuws over bezuinigingen in het bedrijfsleven leest. “Alle bedrijven die exporteren, zien hun omzet terugvallen. En dan wordt er al snel bespaard op de marketing. Het zou naïef zijn te denken dat de economische impact van de coronacrisis zich niet vertaalt naar het wielrennen.”

‘De belangrijkste etalage valt weg’

Dat hij geen enkel signaal heeft dat zijn sponsors compensatie zouden willen voor de gemiste koersen, gaat hij verder. “Maar het voorjaar, de belangrijkste etalage voor mijn ploeg, valt compleet weg. Bij Quick Step hebben we zeker historisch krediet opgebouwd, maar Deceuninck sponsort pas voor het tweede jaar. Daarin hebben we tot nu toe drieëntachtig koersen gewonnen, dus ik hoop dat ze daar ook aan zullen denken.”

Maar wat als straks ook de Tour de France zou wegvallen? “Dan spreken we over een totale ramp, maar het zou ronduit dom zijn om daar geen rekening mee te houden. Mijn stelregel is om altijd uit te gaan van een best case en een worst case. In het eerste geval koersen we weer in juni, in het slechtste geval zit het seizoen erop. Ik zal wel een pessimist zijn, maar wie had drie weken geleden durven voorspellen dat half Europa ineens huisarrest zou hebben?”

Model van het wielrennen

Voor de goodwill van de sponsors zou wel of geen Tour een groot verschil kunnen maken, denkt Lefevere. “En dan hou ik mijn hart vast. Organisator ASO kan tegen een stootje, de ploegen niet. Als er geen Tour de France is, kan het hele model van het wielrennen in elkaar klappen.”