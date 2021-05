Vaste lead out Jonas Rickaert ontbreekt in trein van Tim Merlier: “Ik mik op de Tour”

Interview

Tim Merlier zal het de komende Giro zonder zijn vaste lead out-man Jonas Rickaert moeten doen. De 27-jarige West-Vlaming heeft er een druk voorjaar opzitten en werkt toe richting Tour de France. “Maar ik ga hem zaterdagavond sowieso nog opbellen om hem wat moraal in te spreken en duidelijk te maken dat hij in zichzelf moet geloven. Ook van thuis uit kan ik mijn rol spelen”, lacht Rickaert bij WielerFlits.

Ooit gingen Jonas Rickaert en Tim Merlier naar dezelfde school, maar sinds laatstgenoemde halverwege 2019 – ploegloos! – werd opgevist door het toenmalige Corendon-Circus, zijn de twee vooral een gedoodverfde combinatie in de massasprints. Rickaert zag zijn gouwgenoot vanop de eerste rij uitgroeien tot een topsprinter en ontpopte zich in diens schaduw mee als piloot en vertrouwenspersoon.

De cijfers liegen er niet om: bij negen van de laatste elf UCI-zeges van Merlier was Ricky van de partij, vaak in een beslissende rol. Niet onlogisch dat zijn afwezigheid bij het grote rondedebuut van zijn kompaan toch enkele vragen doet rijzen. “Veel moet je daar niet achter zoeken. Ik heb een zeer lang voorjaar gehad, waarin ik tot en met de Scheldeprijs bijna alles heb meegepakt in functie van de ploeg. Het paste niet in mijn schema, dat is denk ik de hoofdreden dat ik de Giro niet doe. Ik kan niet overal zijn, he”, lacht Rickaert. “Ik richt mij nu op de Tour, maar met wie dat zal zijn, dat weet ik nog niet.”

Kalmte

Nieuwkomer bij de ploeg, Jasper Philipsen, sprak alvast de ambitie uit om naar de Tour de France te gaan. Afgelopen voorjaar bouwde Rickaert ook met de Limburger een uitstekende verstandhouding op. De zege in de Scheldeprijs, waarbij Rickaert dé lead out der lead outs Michael Mørkøv krachtig voorbijsnelde met Philipsen in zijn spoor, bezegelde deze nieuwe samenwerking. “Dat is het beste bewijs dat ik met iedereen snel een klik kan vormen. Het maakt voor mij niet uit wie er kopman is, ik probeer mij altijd ten volle te geven. Al moet ik zeggen dat ik op stage al doorhad dat het met Jasper zou klikken.”

“Mijn sterkte zit denk ik ook voor een deel in het mentale aspect”, legt de ex-winnaar van Dwars door het Hageland uit. “In de Scheldeprijs zaten we tijdens de laatste kilometers redelijk ver in de groep en ik merkte dat Jasper een beetje nerveus aan het worden was. In die situatie was het aan mij om kalmte en rust uit te stralen en dat op hem over te brengen. Ik heb toen gezegd dat het groepje ooit wel open zou gaan en dat we wel de ruimte zouden vinden om op te schuiven. Dat is vaak ook mijn rol bij Tim: die kalmte overbrengen.”

Peptalk voor Merlier

Wie worden, bij afwezigheid van Rickaert, de jongens bij Alpecin-Fenix die Merlier perfect zouden kunnen piloteren? “Dan denk ik vooral aan Alexander Krieger. Dat is een jongen die vorig jaar mij, maar ook heel wat anderen in onze ploeg, heel hard heeft verbaasd. Die doet dat supergoed als lead out. Hij heeft al een paar keer samen met Tim gereden en zo ook al wat vertrouwen getankt. Gianni Vermeersch en Dries De Bondt moeten die twee vooraan houden, maar ze mogen in mijn ogen ook niet vergeten te focussen op andere ploegen en wat van hen te profiteren.”

Dat Merlier dit seizoen al Le Samyn, de GP Monseré en Bredene Koksijde Classic won, kan in het voordeel van de Wortegemnaar spelen volgens Rickaert. “Iedereen kent Tim nu, wat ervoor zorgt dat de anderen hem makkelijker zullen doorlaten en hij minder moet vechten voor zijn plek. Kijk naar een Sam Bennett, hoe die man door het peloton rijdt… Ze laten hem gewoon passeren. De concurrentie weet ook dat hij de rapste is. Iedereen denkt: we laten hem door en volgen hem, dan eindigen we ook dicht. Tim heeft die luxe intussen ook en mag daar niet van vergeten te profiteren.”

De superknecht van Alpecin-Fenix schat de kansen van zijn kompaan dan ook hoog in. “Als hij zijn grote sterkte uitspeelt en van ver durft aangaan, dan denk ik niet dat iemand hem kan kloppen. In dat opzicht is de Giro een goede koers voor hem. Meer dan in de Belgische koersen zit alles daar aan het einde op een lang lint. Dat is in het voordeel van het type sprinter dat hij is. Ik ga hem zaterdagavond sowieso opbellen om hem nog wat moraal in te spreken en duidelijk te maken dat hij in zichzelf moet geloven. Ook van thuis uit kan ik mijn rol spelen”, lacht Rickaert.

Werk aan explosiviteit

Maar Rickaert wil natuurlijk liefst zo snel mogelijk weer zijn stempel drukken op de koers. Met de Tour de France in het achterhoofd, ziet hij voor zichzelf nog een belangrijk werkpunt. “Ik ben niet supersnel. Ik kan heel goed iemand afzetten en mezelf positioneren. Maar zoals een Michael Mørkøv doet: zijn sprinter in de laatste tweehonderd meter afzetten op topsnelheid, dat kan nog beter. Daar ben ik nu ook volop aan het werken, zodat ik die explosiviteit heb om aan het einde nog wat meer te versnellen. Ik moet eigenlijk een sprint kunnen rijden vóór mijn sprinter.”

“Het is belangrijk dat ik die stappen blijf zetten”, vindt Rickaert. “Ik voel me op mijn 27e een beetje een laatbloeier, maar ik vind dat ik op vlak van lastige koersen sinds vorige zomer veel vooruitgang heb geboekt. Vooral bij die overwinning in Dwars door het Hageland heb ik mezelf verbaasd, en dit seizoen toonde ik mij het sterkst in de waaiers van de Bredene Koksijde Classic. Maar ook in die lead outs wil ik echt nog beter worden: tegen de Tour moet dat al meer op punt staan.”

Ter voorbereiding werkt Rickaert de GP Vermarc, een kermiskoers, af alvorens op hoogtestage naar La Plagne te vertrekken. Daarna verdedigt hij zijn titel in Dwars door het Hageland en doet hij de Baloise Belgium Tour en het BK. “En wie ik dan uiteindelijk in de Tour mag piloteren, dat doet er weinig toe. Of het nu voor Tim Merlier, Mathieu van der Poel of pakweg Dries De Bondt is: ik ben iemand die mij altijd ten volle wil geven om met Alpecin-Fenix de koers te winnen.”