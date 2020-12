Vasil Kiryienka nieuwe bondscoach Wit-Rusland

Vasil Kiryienka heeft een nieuwe baan gevonden. De wereldkampioen tijdrijden van 2015 gaat aan de slag als bondscoach van de Wit-Russische wegploeg. Daarnaast wordt hij de keuzeheer van de nationale baanploeg. Dat meldt Peloton.by.

Naast zijn baan als bondscoach wordt Kiryienka ook ploegleider van de nieuwe continentale ploeg BelAZ. Dat werk gaat hij combineren met oud-wielrenner Yury Yurchanka. Hoe de selectie van BelAZ eruit gaat zien, wordt volgens Wit-Russische media binnenkort bekend.

Kiryienka besloot eind januari om, vanwege een hartaandoening, op 38-jarige leeftijd te stoppen als profwielrenner. De tijdritspecialist reed jarenlang voor Team Ineos, kwam ook uit voor Tinkoff, Caisse d’Epargne en Movistar, en won gedurende zijn loopbaan etappes in de Giro d’Italia en Vuelta a España. Het hoogtepunt uit zijn carrière was de WK-titel tijdrijden in Richmond.

BIG NEWS: Vasil Kiryienka is the new head coach of Belarus National Team (both track and road). Also he will be DS of the new Belarusian UCI Continental Team – Belaz. We will announce the roster in the coming days. pic.twitter.com/0Y2KrQ8oQL

