Team Ineos schrijft oudgediende Cameron Wurf in als opvolger Kiryienka vrijdag 31 januari 2020 om 10:33

Team Ineos heeft razendsnel gehandeld na het wegvallen van Vasil Kiryienka. De 38-jarige Wit-Rus maakte donderdag bekend per direct te stoppen wegens hartproblemen. Een dag later is de opvolger al daar. De Britse formatie heeft namelijk de 36-jarige Cameron Wurf aangetrokken.

Kiryienka was jarenlang een zeer gewaardeerde kracht binnen Team Ineos, maar de wereldkampioen tijdrijden van Richmond kampt al een tijdje met een hartaandoening. “Het is een triestige dag, maar het is wel de juiste beslissing om te nemen, gezien het medische advies vanuit de ploeg.” Zijn plek zal nu worden ingenomen door Wurf.

Wat blijkt: de ervaren Australiër staat bij de internationale wielerunie UCI ingeschreven als nieuwe renner van Team Ineos. Wurf begon zijn carrière bij enkele nietige ploegjes, maar maakte eind 2008 de stap naar Fuji-Servetto. De hardrijder reed slechts één seizoen voor de ploeg van Mauro Gianetti.

Hij kwam daarna uit voor Androni Giocattoli-Sidermec, Champion System en Cannondale. Wurf nam in 2014 afscheid van het wielrennen en maakte de stap naar het triatlon, maar werd onlangs gespot op een trainingskamp van Team Ineos. Het bleek een duidelijk signaal, want Wurf mag zich op zijn 36e opmaken voor een terugkeer als wielerprof.