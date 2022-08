Vanthourenhout zoekt vervanger voor Benoot op WK: “Denk aan twee à drie namen”

Tiesj Benoot komt dit seizoen niet meer in actie na zijn zware val op hoogtestage in Italië. Voor Sven Vanthourenhout, de bondscoach van België, betekent dit ook dat hij moet schuiven in zijn selectie de WK in Wollongong, want Benoot kon rekenen op een plekje voor de wegrit. “We gaan Tiesj erg missen op het WK in Australië.”

“Hij is een intelligent persoon en heeft koersinzicht”, zegt Vanthourenhout tegen Het Laatste Nieuws over Benoot. “Tiesj is eigenlijk onvervangbaar.” En toch zal hij vervangen moet worden, want de bondscoach heeft door het wegvallen van de renner van Jumbo-Visma één vrije plek in de selectie. Wout van Aert, Remco Evenepoel en Yves Lampaert zijn zekerheden. En mits ze in topvorm zijn, zijn Jasper Stuyven, Dylan Teuns en Nathan Van Hooydonck dat ook, aldus HLN.

Devenyns, Bakelants en De Plus

Wie vult dan de laatste plek in? “Ik denk aan twee à drie namen”, zegt Vanthourenhout zonder te expliceren om wie het gaat. Het zou alvast niet gaan om Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert, schrijft HLN. De Belgische krant meldt dat Dries Devenyns, Jan Bakelants en Laurens De Plus op de shortlist staan. Devenyns kent niet zijn allerbeste seizoen, terwijl Bakelants onlangs de slotrit van de Tour de Wallonie won. Laurens De Plus is dit jaar weer belangrijk als helper bij INEOS Grenadiers.