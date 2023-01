Michael Vanthourenhout verovert Belgische titel: “Het was een mooi duel”

Michael Vanthourenhout is na Europees kampioen ook Belgisch kampioen veldrijden geworden. In Lokeren verwees hij Laurens Sweeck naar de tweede plek na een beklijvend duel. “Ik ben heel blij”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het was een mooi duel tussen Laurens en mij”, vond ook Vanthourenhout zelf. “Ik denk dat hij in het lopen misschien net wat beter was, maar in de laatste rondes voelde ik wel dat het een beetje op was. Toen heb ik gewoon geprobeerd om als eerste uit de loopstrook te komen en vervolgens vol te gaan tot aan de finish. Dat was genoeg.”

Sweeck kwam op een gaatje te zitten na een incident in de materiaalpost. De fiets van de Crelan-Fristads-renner bleef haken in de fiets die Vanthourenhout net had afgegeven. Hij beklaagde zich daar achteraf over en had het over een actie die ‘een beetje moedwillig’ was. Vanthourenhout zag het niet gebeuren. “Ik denk dat het altijd achter mijn rug was. Het is ook altijd wat chaos in de materiaalpost. Wie mijn familie kent, weet dat dit niet bewust was. Ik heb het ook niet gezien, maar ik denk niet dat het expres was.”

De aanmoedigingen die Michael kreeg van zijn broer waren heel belangrijk, vertelde hij. “Hij riep tijdens de wedstrijd al dat ik mijn eigen wedstrijd moest rijden. Ik moest Laurens niet het tempo laten maken, dat heb ik in de laatste twee rondes geprobeerd.”

Al na de eerste ronde stond Vanthourenhout er alleen voor: zijn ploeggenoot Eli Iserbyt maakte enkele fouten en verloor de aansluiting met de renners vooraan. “Dat was wel schakelen. In het begin probeerde ik nog even op kop te rijden om Eli terug te laten komen, maar ik zag wel dat hij misschien niet de beste dag had. Toen wist ik dat ik er alleen voor stond. Het is mooi dat ik het toch afmaak”, aldus Vanthourenhout, die nog niet weet in welke trui hij nu gaat trainen: de Belgische kampioenentrui of de Europese kampioenentrui. “Het is een beetje een luxeprobleem.”