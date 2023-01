Vanthourenhout pakt podiumplaats ondanks portie pech: “Spijtig van die lekke band”

Een derde plaats voor Michael Vanthourenhout in de Superprestige Gullegem. De Europees kampioen moest ploeggenoot Eli Iserbyt en winnaar Wout van Aert voorlaten. “In het begin ging het allemaal redelijk goed, maar daarna begon ik meer en meer fouten te maken”, zei Vanthourenhout in het flashinterview na afloop.

Vanthourenhout kreeg later in de cross ook problemen met zijn fiets, al weet hij nog niet precies wat er aan de hand was. “Daarnaast reed ik nog een keer lek. Ik heb in ieder geval wel een deel van mijn pech gehad. Ik voelde me wel goed in het begin, maar door die lekke band viel ik een beetje alleen en was het moeilijk om terug bij Eli te komen. Al met al ben ik content dat ik nog op het podium sta.”

De crossers kregen een glad parcours voorgeschoteld in Gullegem. “Het was wel even aanpassen, er was wel veel veranderd na de verkenning. Iedereen had wel moeite met het parcours in het begin. Op zich kan ik dat wel goed, dus het is spijtig dat ik door die lekke band een beetje uit de wedstrijd raak. Ik maakte wat fouten om dat gat terug dicht te rijden. Maar ik ben wel tevreden na een week met veel trainingen. Ik sta weer op het podium en het gevoel was wel goed.”