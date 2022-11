Vanthourenhout blij met podiumplek: “Zeker na wat ik heb meegemaakt deze week”

Video

Michael Vanthourenhout reed vrijdag zijn eerste wedstrijd in zijn Europese kampioenentrui. In de Jaarmarktcross Niel eindigde hij als derde. “Het was tof, het was speciaal om met de trui rond te rijden”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Maar je voelt ook wel druk van te moeten achtervolgen”, voegde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal daaraan toen. “Dat was vandaag voor het eerst merkbaar, toen Laurens wegreed. Maar ik heb geprobeerd om mijn werk te doen en ik denk dat derde het hoogst haalbare was. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Zeker na deze week, na alles wat ik heb meegemaakt na het behalen van zo’n overwinning.”

De sterrentrui brengt geen extra druk mee voor de rest van het seizoen, vertelt Vanthourenhout. “Ik ken mijn plaats. Dat is gewoon altijd mijn best doen en altijd voor dat podium te rijden. Het is niet omdat ik vorige week Europees kampioen ben geworden, dat ik plots elke cross moet winnen. Het is goed zoals het is en ik ben altijd blij als ik op het podium sta.”