Vandeputte en Kuhn treden in Val di Sole in voetsporen Van der Poel en Van Aert

De Wereldbeker Val di Sole kende een opvallend top-drie. Winnaar Michael Vanthourenhout is het natuurlijk wel gewend om op het podium te staan na een wereldbekerwedstrijd, maar hij werd op het ereschavot vergezeld door twee renners voor wie dit volledig nieuw was: Niels Vandeputte en Kevin Kuhn. Zij traden daarmee in de voetsporen van twee grote namen.

De laatste keer dat twee renners tegelijk hun eerste podiumplek in een wereldbekermanche behaalden, ging het namelijk om Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dit gebeurde op 22 november 2014, in de Wereldbeker Koksijde. Deze cross werd gewonnen door Van Aert, die op de streep 41 seconden voorsprong had op Kevin Pauwels. Van der Poel finishte op 53 seconden van zijn eeuwige rivaal.

Sinds 1996 is het nog drie keer voorgekomen dat er twee podiumdebutanten waren in een wereldbekercross voor mannen, laat een door Cyclocross24.com opgerakelde statistiek zien.

🏆 UCI World Cups with two podium debutants (ME): – Val di Sole 2022 (🇧🇪 Vandeputte, 🇨🇭 Kuhn)

– Koksijde 2014 (Van der Poel, Van Aert)

– Kalmthout 2010 (Albert, Pauwels)

– Liévin 2006 (Mourey, Gadret)

– Wortegem-Petegem 2004 (Mlynar, Vanthourenhout) Since 1996.#CXWorldCup pic.twitter.com/hPb532fyIz — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 17, 2022