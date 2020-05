Van Vleuten: “Parijs-Roubaix is een mijlpaal in de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen” vrijdag 8 mei 2020 om 11:11

De onverwachte aankondiging eerder deze week dat Parijs-Roubaix een damesversie krijgt, is in het vrouwenpeloton met gejuich ontvangen. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de eerste editie, zo vertelt zij in een dubbelinterview met Jolien D’hoore voor VTM en Het Laatste Nieuws.

Volgens Van Vleuten werd er lang gedacht dat de zware kasseikoers niet geschikt is voor vrouwen. Daar is zij het niet mee eens. “Ook wij willen daar graag het spektakel verzorgen. Dit is een mijlpaal vooral in de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen”, stelt zij vast.

Al moet ze toegeven geen groot fan te zijn van kasseien. “Mmm, die keien… Ik ben er niet zo aan”, aldus Van Vleuten. “Ik zou het wel fijn vinden om aan de start te staan, maar dat zal dan niet als de grootste kanshebber zijn”, voorspelt ze.”

Van Vleuten complimenteert ASO met deze stap voorwaarts, maar is kritisch op Giro-organisator RCS Sport. De Italianen hebben wat haar betreft een inhaalslag te maken. “Zij blijven achter. Graag zou ik ook Milaan-San Remo in ere hersteld zien. En pleit ik voor een Ronde van Lombardije. Zo zouden ook wíj onze vijf klassieke Monumenten hebben. Daar zijn we zeker aan toe.”