Van Vleuten over aanval tijdens plaspauze: “We hadden het plan al gemaakt”

Annemiek van Vleuten zette zaterdag La Vuelta Femenina op zijn kop. De wereldkampioene ging in de aanval nadat klassementsleidster Demi Vollering de slag gemist had vanwege een sanitaire stop. Van Vleuten en haar ploeg hadden eerder al gepland om vroeg in de rit ten strijde te trekken, vertelde de kopvrouw van Movistar in het flashinterview na afloop.

“Mijn ploegleider zei via de communicatie: ‘Meiden, zijn jullie klaar voor wat actie? Ik denk dat er een goede kans is.’ We zeiden allemaal: ‘Ja, we gaan ervoor!’. We kennen de omgeving goed en het was een supergoed moment”, aldus Van Vleuten, die Vollering al op achterstand zette na zo’n 35 kilometer koers. Laatstgenoemde verloor de aansluiting omdat ze een plaspauze had gedaan.

“Het was jammer voor sommige meiden dat ze moesten stoppen om te plassen, maar we hadden het plan al gemaakt”, zegt Van Vleuten. “De ploegleider zei ook: ‘We hebben het plan al gemaakt en zij stoppen om te plassen.’ Het was ook niet het beste moment om te stoppen, als je ziet dat wij aan de rechterkant rijden en er is zijwind. Het is niet zo mooi voor hen, maar het hoort ook bij de koers om op het juiste moment te stoppen en niet op een moment dat er zijwind aankomt.”

Gratis ritje voor Realini

Er werd dus niet gewacht door Movistar en enkele andere ploegen. “We gingen vol gas. Het was echt een teamprestatie, ik ben supertrots op het team. Ik moest het afmaken. De klimmen kwamen eraan, dus ik ging, ook omdat er nog een bonificatiesprint lag. Plots was ik alleen. Alleen Realini kon me volgen. Zij heeft waarschijnlijk de meest frisse benen voor morgen, want had een gratis ritje naar de finish samen met mij”, aldus Van Vleuten, die de hele finale op kop reed. Realini won uiteindelijk de sprint voor de ritzege, bleek lang na de finish.

Lees ook: Van Vleuten rijdt Vollering uit het rood in knotsgekke bergrit La Vuelta Femenina, dagzege voor Realini