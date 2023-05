Van Vleuten rijdt Vollering uit het rood in knotsgekke bergrit La Vuelta Femenina, dagzege voor Realini

Annemiek van Vleuten heeft in La Vuelta Femenina de rode trui overgenomen van Demi Vollering. Laatstgenoemde kwam vroeg in de rit al op achterstand te rijden, waarna Van Vleuten ten aanval trok. De wereldkampioene kwam uiteindelijk voorop samen met Gaia Realini, die de sprint met twee won. Of toch niet? Nadat de Italiaanse aanvankelijk als winnares was uitgeroepen, verscheen Van Vleuten plots als ritwinnares op het podium. Later bleek Realini tóch gewonnen te hebben.

De zesde en voorlaatste etappe van La Vuelta Femenina was 106 kilometer lang en kende twee serieuze beklimmingen. Kort na halfkoers was er de Alto de Fuente de las Varas (6,4 km à 5,4%) en niet veel later moest de Puerto de Campo el Hayal (8,6 km à 4,6%) beklommen worden. De top van deze laatste klim lag op zo’n twintig kilometer van de streep.

Vollering op achterstand

In het openingsuur van de etappe waren er verschillende aanvalspogingen, maar niemand slaagde erin echt weg te komen. Wel kwam er na goed 35 kilometer een breuk in het peloton, naar verluid vanwege een plaspauze. Het belangrijkste slachtoffer was Demi Vollering, de draagster van de rode trui. Enkele ploeggenotes van SD Worx wachtten haar op, maar vooraan stonden ze ook niet stil. Jumbo-Visma en Movistar gaven flink gas. Annemiek van Vleuten, de nummer twee van het algemeen klassement, reed zelf ook vol mee op kop.

Het verschil liep op tot boven de halve minuut, waarna Trek-Segafredo ook nog mee ging werken met Jumbo-Visma en Movistar. Vollering, die in een groepje van zo’n twintig rensters zat, verloor aldus meer en meer terrein. Aan de voet van de Alto de Fuente de las Varas was het verschil een minuut en twintig. Terwijl Vollering op deze beklimming een stevige inspanning deed om de sprong te maken, trok Van Vleuten door in het peloton.

Van Vleuten loopt uit

Op de top van de klim zaten nog slechts vier rensters in het wiel van Van Vleuten: Gaia Realini (Trek-Segafredo), Évita Muzic (FDJ-SUEZ), Erica Magnaldi (UAE Team ADQ) en Juliette Labous (Team DSM). Riejanne Markus en Mavi García waren – op ruim een halve minuut – de eerste achtervolgsters. De achterstand van Vollering bedroeg op dit moment al een minuut en vijftig seconden. De kopvrouw van SD Worx zat inmiddels in een klein pelotonnetje, maar kreeg aanvankelijk geen hulp. Haar ploeggenote Marlen Reusser zat nog in een groepje voor haar.

Met nog goed dertig kilometer te gaan, liet Van Vleuten haar vier kompannen achter. Dat deed ze net voor een tussensprint, waar zes bonificatieseconden te pakken waren. Door deze seconden mee te snoepen, ging ze Vollering al voorbij in het klassement. Laatstgenoemde kreeg op de Puerto de Campo el Hayal (8,6 km à 4,6%) wel wat steun, nadat ze aansloot bij het derde groepje. Van Vleuten was ondertussen weer vergezeld door Realini, die vroeg op de helling de oversteek had weten te maken naar de koploopster.

Groep Vollering komt wat dichter

De Nederlandse en de Italiaanse kwamen samen boven op de Puerto de Campo el Hayal. Muzic, Magnaldi en Labous volgden veertig seconden later, het groepje Vollering-Reusser een minuut daar weer achter. Na de afdaling kwam de groep rode trui wel dichterbij Van Vleuten en Realini, die niet overnam van de wereldkampioene. Vollering en co rekenden uiteindelijk ook het achtervolgende trio in, waardoor een behoorlijk grote groep jaagde op het kopduo.

Reusser, die zich lang afzijdig had gehouden, zette zich daar nu wel op kop. Ook Canyon//SRAM droeg een steentje bij. Toch bleef het verschil in de laatste tien kilometer stabiel: een minuut en vijftien seconden. Van Vleuten zou dus het rood overnemen van Vollering, maar zou ze ook de rit winnen? Een sprint met twee moest de beslissing brengen. In die sprint waren Van Vleuten en Realini zeer aan elkaar gewaagd, maar de Italiaanse werd als winnares uitgeroepen. Daarna verscheen Van Vleuten plots als ritwinnares op het podium, maar uiteindelijk bleek Realini tóch gewonnen te hebben.

Een minuut en vier seconden nadat Realini en Van Vleuten over de streep waren gekomen, won Loes Adegeest de sprint van de achtervolgende groep. Vollering eindigde als vijfde en verloor het rood dus aan Van Vleuten, die zondag met een voorsprong van meer dan een minuut zal beginnen aan de slotrit naar Lagos de Covadonga.