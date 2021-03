Van Vleuten: “Nu met zelfvertrouwen naar de Ronde van Vlaanderen”

Annemiek van Vleuten was vanzelfsprekend erg tevreden met haar overwinning in Dwars door Vlaanderen. Niet alleen was het haar eerste seizoenszege, maar ook van haar nieuwe ploeg Movistar Women.

“Superlekker! Het was een geweldige wedstrijd met geweldig weer, maar ook complimenten naar organisator Flanders Classics. Ik vind dat het een heel mooie koers is geworden, echt een kleine Ronde van Vlaanderen. Toen ik dat zag, besloot ik ook om hier aan de start te staan. Anders was ik hier niet geweest. Het was echt een heel mooie wedstrijd en we hebben er ook een heel mooie koers van gemaakt, denk ik”, zei Van Vleuten na haar overwinning.

De Europese kampioene plaatste haar beslissende aanval op de Knokteberg, op zo’n 35 kilometer van de streep. Daarna zag ze alleen Katarzyna Niewiadoma aansluiten. “Of ik vanmorgen al wist dat ik daar zou gaan? Ik had al wel goed het parcours verkend en was echt gemotiveerd. Ik dacht wel al dat die klim de beste plaats was om het verschil te maken. Gelukkig niet 105 kilometer van de finish maar 33, dus dat valt mee”, lachte ze. “Gelukkig ging Kasia Niewiadoma met met mee en wilde ze meerijden. Het was echt een mooie koers.”

Van Vleuten was niet verwonderd dat Niewiadoma kon aanklampen. “Ik weet dat ze een heel sterke renster is. Ik was meer verbaasd dat er niet méér konden aanklampen. Wat dat betreft ga ik met zelfvertrouwen naar de Ronde van Vlaanderen. Of ik mijn visitekaartje heb afgegeven voor de Ronde? Ja, maar ik denk dat ze toch al op me zouden letten. Mensen weten nu wel dat Movistar echt een team is om rekening mee te houden en dat maakt me ook heel trots.”