Annemiek van Vleuten wint met Dwars door Vlaanderen eerste koers voor Movistar

Annemiek van Vleuten heeft in de negende editie van Dwars door Vlaanderen haar eerste overwinning van het seizoen geboekt. Ze wist Katarzyna Niewiadoma af te houden in een lange sprint-à-deux, na een ontsnapping van bijna veertig kilometer. Het is de eerste zege van Van Vleuten in het tenue van Movistar.

In het begin van de 1.1-wedstrijd werd er door een aantal rensters flink doorgetrokken, maar het bleek vroeg in de koers moeilijk om verschillen te maken. In groep trokken de rensters naar de Kluisberg, die na 47 kilometer opdoemde. Net voor het trio Steenbeekdries-Stationsberg-Taaienberg ranselde Trek-Segafredo de groep uiteen, waarna er nog maximaal veertig rensters in de voorste groep zaten. Het bleken slechts inleidende beschietingen, want veel rensters konden nog terugkeren.

Geanimeerde koers

Het bleef vanaf dat moment echter aanvallen regenen. Ruth Winder (Team DSM) en Liane Lippert (Trek-Segafredo) probeerden het op Berg Ten Houte, maar zij kregen geen vrijgeleide, net als daaropvolgende aanvallen van Alice Barnes (Canyon-SRAM), Alison Jackson (Liv) en Anouska Koster (Jumbo-Visma).

Ook een vlucht met zes, bestaande uit opnieuw Alison Jackson, Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), Leah Thomas (Movistar), Julie Van de Velde (Jumbo-Visma), Thalita de Jong (Bingoal-Chevalmeire) en Naomi Rüegg kreeg maar weinig ruimte.

Op de Knokteberg was het moment voor Annemiek van Vleuten gekomen. Na haar versnelling ging de Europees kampioene op en over de kopgroep, met enkel Katarzyna Niewiadoma in haar wiel. Hoewel het nog een kilometer of 37 was tot aan de finish, was dit de beslissing in de wedstrijd. De voorsprong van de twee werd nooit heel groot, maar ze wisten uit de greep te blijven.

Onder meer Ellen van Dijk – winnares van de laatste twee edities van Dwars door Vlaanderen – toonde zich in de groep der achtervolgers met diverse uitvalspogingen, maar ook onder haar impuls de tweede groep niet meer terug in het wiel van het Pools-Nederlandse kopduo.

Van Vleuten wint van kop af

Vooraan leek Niewiadoma iets meer moeite te hebben, maar Van Vleuten kon haar op weg naar de finish in Waregem niet afschudden. Een sprint zou uitmaken wie de koers op haar palmares zou mogen bijschrijven. Van Vleuten ging haar sprint van kop aan bij het opdraaien van de laatste rechte lijn. De machtige pedaalslagen waren er te veel aan voor haar opponente. Niewiadoma kwam nog wel aan het wiel, maar ze kon een overwinning van de 38-jarige Wageningse niet meer voorkomen.

In de achtervolgende groep reed Alexis Ryan de sterkste sprint. Zij zorgde er daarmee voor dat Canyon-SRAM met liefst twee rensters mocht plaatsnemen op het podium. Maar het hoogste treetje was voorbehouden aan Van Vleuten, die met zelfvertrouwen kan uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen.