Van Vleuten na machtsgreep: “Wist dat als ik fit genoeg zou zijn, dat het mijn dag zou zijn”

In de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes liet Annemiek van Vleuten geen spaan heel van de concurrentie. Al op de Petit Ballon, de eerste klim van de dag, ging ze op de pedalen staan. Demi Vollering kon nog even volgen, maar op de Col du Platzerwasel ging ook zij overboord. Nadat Van Vleuten zich van Vollering had ontdaan wist ze haar voorsprong alleen nog maar uit te breiden.

Alle reden dan ook voor de kopvrouw van Movistar om te glunderen in het flashinterview. “Het was zo’n achtbaan van emoties. Ik was zo ziek, om dan nu hier te winnen is geweldig. Het is schitterend om hier solo te finishen. Incroyable!”

Haar vroege aanval bleek zeker niet uit de lucht te vallen: “Ik moest het proberen vandaag omdat ik eerder deze week tijd ben verloren. Het is mijn stijl om altijd aan te vallen en niet te wachten tot de finale. Ik heb de rit verkend en toen zag ik dat de Petit Ballon zwaar was. Na zes dagen wachten, herstellen en overleven wilde ik de grootste verschillen creëren, en dat betekende dat ik daar al moest gaan. Ik wist dat als ik fit genoeg zou zijn, dat het mijn dag zou zijn”

Het veroveren van de gele trui is de kers op de taart voor de 39-jarige: “Voor deze Tour had ik niet echt een gevoel bij de gele trui, dat was meer iets voor de mannen. Maar toen zag ik Marianne Vos erin rijden en nu moet ik zeggen: het is een mooie. Het is een prachtig extraatje bij deze schitterende overwinning.”