Van Vleuten citeert Cruijff na ritzege in Giro: “De aanval is de beste verdediging”

Annemiek van Vleuten heeft na haar ritoverwinning in de zesde etappe van de Giro d’Italia Donne een ode gebracht aan de overleden oud-voetballer Johan Cruijff. “De aanval is de beste verdediging”, zei de wereldkampioene, die een late demarrage plaatste en solo over de finish kwam op een heuvel in Canelli.

“Iedereen was focust op de bergrit van gisteren, dan is het cool om te winnen op een dag die eigenlijk voor de sprinters is”, aldus Van Vleuten in haar flashreactie. “Dat kon ik voorkomen door aan te vallen. A plan comes together, dat is heel mooi. Dit was namelijk wel het plan van tevoren. Het was een klim van 2,5 kilometer en je voelde dat iedereen nog moe was. Op dat moment nemen mijn kansen toe om een verschil te maken.”

Van Vleuten bedankt haar ploeggenotes van Movistar voor de steun. Na haar tweede ritzege van deze Giro heeft ze nu meer dan drie minuten voorsprong op de nummer twee in het klassement, Veronica Ewers. “Het ging mij vandaag niet per se om de tijdwinst. Ik wil genieten van de Giro, maar weet dat ik ook gefocust moet blijven. De aanval is de beste verdediging, zei Johan Cruijff ooit daarover”, lacht ze.

