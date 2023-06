Van Tricht reageert op ‘misbaar’, Vermeersch maakt fout in finale: “Spijtig op zo’n aankomst”

Stan Van Tricht eindigde zaterdag als tweede in Dwars door het Hageland. Had er nog meer ingezeten voor de renner van Soudal Quick-Step? “Ik denk dat het moeilijk was tegen Rasmus Tiller”, gaf hij eerlijk toe in het flashinterview na afloop.

“Hij heeft hier al gewonnen en hij heeft iets meer gewicht om op die kasseien stabiel te blijven. Ik miste een beetje mijn eindschot vandaag. Dat is jammer, want ik denk dat we het met de ploeg heel goed hebben gespeeld.”

Soudal Quick-Step zat met drie renners in de kopgroep van zeven, maar Van Tricht viel pas in de laatste kilometers aan. “We moesten daarvoor gewoon proberen om onze voorsprong te behouden om in de laatste kilometers wat te kunnen spelen. Yves zei tegen me dat ik het moest proberen op het Grasbos, zodat we een situatie konden creëren waarbij hij achteraan niet hoefde te rijden en ik vooraan niet. Dat zou ideaal zijn en zo gebeurde het ook. De andere mannen maakten vooraan een beetje misbaar, maar ja, dat is ploegtactiek om een koers te winnen.”

Van Tricht is blij met zijn vorm, die hij ook al etaleerde in de Brussels Cycling Classic van vorige week zondag. “Ik was daar bij de besten op de Muur van Geraardsbergen en Bosberg. Toen was mijn sprint een beetje ongelukkig, ik reed me wat vast aan de rechterkant. Anders was ik daar wellicht ook al dicht geweest. Maar ik ben blij dat ik het hier, na mijn vierde plaats van vorig jaar, toch een beetje waar kan maken. Ik ben blij dat ik kan tonen dat deze koers me ligt en dat ik iemand in het team ben die finales kan rijden.”

Florian Vermeersch: “Spijtig op zo’n aankomst”

Florian Vermeersch, die als derde eindigde, had het gevoel dat hij de benen had om te winnen. “Maar na die haakse bocht, op 250 meter van de meet, zat ik op een paar meter. Ik geraakte er nog naartoe, maar niet meer erover. Ik blijf een beetje achter met een gelaten gevoel. Ik zou content moeten zijn, maar voor het moment even niet.”

Wat ging er mis in die bocht? “Ik denk dat ik daar misschien de scherpste lijn pak, waardoor ik het minste snelheid heb van de drie. Maar dat is mijn eigen fout uiteindelijk. Het ligt aan mijzelf. Dat is spijtig op zo’n aankomst, normaal moet ik dat wel kunnen. Maar ik ben tevreden over mijn koers uiteindelijk.”

