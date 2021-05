Van Poppel tweede na sterke sprint: “Ik had Bennett natuurlijk graag geklopt”

Danny van Poppel moest na een sterke sprint alleen Sam Bennett voor zich dulden in de eerste etappe van de Volta ao Algarve. Dat zorgde voor tevredenheid bij de Nederlander en zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

“Na de val van mijn broer Boy op het einde, dacht ik niet eens dat ik nog aan sprinten toe zou komen”, deed Van Poppel via zijn ploeg zijn relaas. “Het ging er in de finale echt heel chaotisch aan toe. Dit seizoen heb ik al een paar keer het gevoel gehad dat ik ingesloten werd in de sprint dus nu besloot ik om van ver aan te gaan.”

In de afgelopen periode heeft de 27-jarige Nederlander veel op zijn sprint getraind. “En ik ben blij dat die trainingen zich nu al uitbetalen. Maar ik ben een winnaarstype dus ik had Bennett natuurlijk gewoon graag geklopt. Al verzacht die tweede plaats en de hechtheid van onze ploeg de pijn wel wat.”

Morgen ligt de aankomst bergop op de Fóia, maar vrijdag krijgt de sprinter een nieuwe kans. “Dan zal ik me weer smijten in de hoop de zegeruiker te pakken. Morgen wordt overleven. We krijgen een lastige rit voor de wielen en ik had vandaag al best wat moeite met de warmte. Maar het is natuurlijk voor iedereen even heet dus daar zet ik me wel over!”