Van Poppel opnieuw tweede: “Ik verlies hier van de beste sprinter ter wereld”

Net als woensdag in Portimão ging Sam Bennett in Tavira Danny van Poppel vooraf in de Volta ao Algarve. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert werd door onder meer zijn broer Boy van voren gehouden, waarna hij zelf opnieuw de tweede plek uit het vuur sleepte.

Van Poppel bedankte naderhand zijn hele ploeg voor het werk dat ze hadden geleverd. “Met een speciale vermelding voor mijn broer Boy die het fantastisch heeft gedaan. Maar deze tweede plaats is er eentje van de hele ploeg. Ik vond mijn sprint oké maar nu ook weer niet super, om eerlijk te zijn. Bennett werd perfect gegangmaakt door Mørkøv maar desondanks kwam ik nog sterk opzetten.”

“Ik verlies hier van de beste sprinter ter wereld, dat is niets om me voor te schamen. Deze week heb ik me volop in het sprintgewoel kunnen smijten en ben dan ook heel blij met mijn Ronde van de Algarve tot nu toe. De ploeg wordt steeds sterker en dat is leuk om te zien”, aldus de 27-jarige Nederlander. Op de laatste twee dagen van de Portugese ronde verschuift zijn ploeg de focus naar Odd Christian Eiking en Georg Zimmermann.