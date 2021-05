Sam Bennett pakt zijn tweede etappezege in de Algarve

Sam Bennett heeft zijn tweede etappezege te pakken in de Volta ao Algarve. In Tavira was de Ier van Deceuninck-Quick-Step de snelste in de massasprint. Woensdag legde hij ook al beslag op de overwinning in de openingsrit.

Op de derde dag koerste het peloton over 203,1 kilometer van Faro naar Tavira, op papier was het een etappe voor de sprinters. Na zeventien kilometer, vlak voor de eerste tussensprint, kwam de vlucht van de dag tot stand. Jetse Bol van Burgos-BH sloeg de handen ineen met de Spanjaarden Julen Irizar en Javier Moreno, en Henrique Casimiro uit Portugal. Het viertal reed ruim vijf minuten weg bij het peloton, maar was ongevaarlijk voor het klassement; Moreno was op de 58e plek het best geklasseerd, op negen minuten van de nieuwe leider Ethan Hayter.

Daarachter bepaalden de ploeggenoten van de Britse geletruidrager het tempo. In de tweede helft van de koers versnelde het peloton en begon het verschil met de kopgroep terug te lopen. Nadat Irizar al eerder was bijgehaald, werden met nog elf kilometer te gaan ook de overige drie vluchters ingelopen. Peio Goikoetxea en Gonçalo Amado wilden niet zomaar de rode loper uitrollen voor de sprintersploegen en vielen aan, net nadat de vlucht van de dag ongedaan was gemaakt. Het duo werd echter snel tot de orde geroepen.

Ook andere aanvallers kregen geen ruimte van de ploegen van de sprinters, die uiteindelijk om de winst gingen strijden. BORA-hansgrohe trok de sprint aan voor Pascal Ackermann, maar het was Deceuninck-Quick-Step dat net als op de openingsdag aan het langste eind trok. Michael Mørkøv timede zijn lead-out perfect en zette zijn kopman Sam Bennett ideaal af. Voor de Ier was het dan een koud kunstje om de overwinning binnen te slepen. Danny van Poppel kwam net als op de eerste dag als tweede over de streep. Mørkøv zelf werd derde.