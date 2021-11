Van Keirsbulck over contractverlenging: “Kans met beide handen aangegrepen”

Guillaume Van Keirsbulck is maar wat blij met zijn contractverlenging bij Alpecin-Fenix. De 30-jarige Belg wordt komend jaar overgeheveld van het Development Team naar het Pro Team van de ploeg van de gebroeders Roodhooft. “Ik ben hen heel erg dankbaar.”

“Tot ik in april bij Alpecin-Fenix kwam, dacht ik dat mijn carrière klaar was. Gelukkig waren daar de gebroeders Roodhooft om mijn carrière te herlanceren. Ze hebben me een kans gegeven die ik met beide handen heb aangegrepen. Het was een wake-upcall voor me, want ik wil niet nog eens in deze situatie belanden”, doet hij zijn verhaal in een persbericht.

Zijn contractverlenging laat zien dat GVK de kans inderdaad heeft aangegrepen. Maar van harte ging het aanvankelijk niet. Door een trainingsachterstand duurde het wat langer voor de Belg op stoom kwam in 2021. “Dat was niet makkelijk, nee. Ik liep achter op schema en had geen racekilometers in de benen na het missen van de klassiekers. Dat voelde ik ook zo in het begin.”

“Door het rijden van wedstrijden en door goede begeleiding van de ploeg is het me gelukt weer goed in conditie te geraken. Naar mate het seizoen vorderde voelde ik me beter worden. Nu ga ik met een heel goede conditie de winter in; dat motiveert me om onze kopmannen aankomend jaar te helpen in de klassiekers”, eindigt hij.

Great news: Guillaume Van Keirsbulck has signed a new contract at #AlpecinFenix for 2022 ✍️ 🗨️ “The Roodhooft brothers relaunched my career & I’m truly grateful for that. The goal now is to be ready to help the team the best I can in the classics” 📝 https://t.co/UpzRX23B3a pic.twitter.com/r7N458dzps — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) November 13, 2021