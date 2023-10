Niels Bastiaens • maandag 23 oktober 2023 om 09:00

Guillaume Van Keirsbulck moet weg bij Bingoal WB: “Brandt verwachtte top-10 in klassiekers”

Interview De vrees van Guillaume Van Keirsbulck (32) is uitgekomen. De West-Vlaming kan niet rekenen op een contractverlening bij Bingoal WB, waardoor het vervolg van zijn wielerloopbaan plots op de helling komt te staan. “Als het verhaal hier stopt, zou ik dat heel sneu vinden”, zegt de voormalige winnaar van de Driedaagse De Panne-Koksijde, Le Samyn en de Antwerp Port Epic aan WielerFlits.

Van Keirsbulck komt zo in hetzelfde schuitje terecht als eind 2020, toen het Poolse WorldTeam CCC ermee ophield. Het duurde uiteindelijk tot half april vooraleer Van Keirsbulck kon tekenen bij het Development Team van Alpecin-Deceuninck, nadat hij het hele voorjaar met eigen middelen had overbrugd. “Ik had niet verwacht dat ik ooit opnieuw in deze situatie zou terechtkomen”, aldus Van Keirsbulck.

“Ze hadden bij de ploeg nooit iets op mij aan te merken, het was altijd in orde. Ik amuseerde me ook echt als wegkapitein. De jonge renners luisterden goed naar mij en ik kon echt groeien in mijn rol. Ik vind dat ik als wegkapitein ook een goed voorjaar heb gereden. Alleen, kreeg ik recent te horen, verwachtte Christophe Brandt (team-manager, red.) dat ik top 10 reed in de klassiekers. Met alle respect, maar dat is niet simpel in de grote koersen. Het is onrealistisch om met Bingoal WB op te boksen tegen het blok van Jumbo-Visma.”

De ploeg communiceerde ook pas erg laat dat Van Keirsbulck in 2024 niet kan rekenen op een plekje. “Tot vorige week had ik nog altijd geen nieuws van Brandt gekregen. Dat begon serieus aan mij te knagen. Vorige week dinsdag kwam dan toch het bericht dat ik niet mag blijven. Veel te laat, want volgens de regels moet je als team voor 30 september communiceren. Ik heb geen aangetekende brief gekregen, geen email, niets. Op die manier vind ik het niet schoon dat hij mij niet in de ploeg houdt.”

Deadline begin januari

We hoorden het eerder al van onder andere Ben Hermans, Jelle Wallays en Yentl Vandevelde: de meeste ploegen zitten op dit moment al vol, waardoor het niet makkelijk wordt om nog een nieuwe bestemming te vinden. “Ik krijg ook vaak die reactie. ‘We zouden iemand zoals jij goed kunnen gebruiken, maar we zitten al vol’, zeggen ze dan. Of ze nemen jonge gastjes met het minimumloon erbij.”

Van Keirsbulck wil dolgraag nog een vervolg aan zijn carrière breien, maar zo lang wachten als in 2021 zal hij niet doen. “Ik heb mijn seizoen nog gerekt tot de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, daarna wil ik nog wat strandraces doen. Maar in januari zal ik moeten beginnen werken, als ik nog niets heb. Langer wachten is onrealistisch. Het leven is ook mooi buiten de koers, maar liefst had ik toch tot mijn 36e doorgegaan. Als het stopt, zou dat heel sneu zijn, maar ik heb toch nog drie mooie jaren gehad na het CCC-verhaal.”