Van Hooydonck ziet Van Aert solo winnen: “Kan vertrouwen op z’n sprint, maar controle is beter”

Nathan Van Hooydonck heeft erg veel vertrouwen in zijn kopman Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen. Als WielerFlits hem vlak voor de start vraagt naar zijn voorspelling, is hij duidelijk. “Wout, alleen. Omdat hij wel kan vertrouwen op zijn sprint, maar controle is beter”, zegt Van Hooydonck.

“Ik rijd in een dienende rol vandaag. Met Wout, Tiesj Benoot en Christophe Laporte maken we de grootste kans om te winnen. Ik hoop wel in de finale er iets langer bij te zijn”, aldus Van Hooydonck, die na het wegvallen van Dylan van Baarle een plek opschuift in de pikorde van Jumbo-Visma.

Eigen kansen ziet Van Hooydonck niet. “Ik ben zeker goed bezig, maar vandaag moet je de beste renners ter wereld kloppen. Dat is moeilijk voor mij. Als er vroeg geopend wordt, moeten wij altijd mee zijn. Dat kan ik zijn, maar ook Tim van Dijke of Tosh Van der Sande. We gaan zien hoe de koers zich ontplooit.”

Van Dijke, de enige Nederlander in de geel-zwarte ploeg, deed voor de start geheimzinnig over de ploegtactiek. “Mijn werk ligt vooral aan het begin, tot de tweede keer Oude Kwaremont ongeveer”, zegt hij. Of Jumbo-Visma ook een renner in de vroege vlucht wil sturen, houdt hij zich op de vlakte. “Er zijn allemaal mogelijkheden”, lacht Van Dijke.