Van Hooydonck na nieuwe demonstratie van Jumbo-Visma: “Een droomstart”

Met Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck stonden er maar liefst twee renners van Jumbo-Visma op het podium van Kuurne-Brussel-Kuurne. Benoot kwam na een late uitval als eerste over de streep, Van Hooydonck won de sprint voor de tweede plaats. “Ik ben hier heel erg tevreden mee”, waren de eerste woorden van Van Hooydonck na de finish.

Benoot en Van Hooydonck zaten in de finale mee in een sterke kopgroep van in totaal vijf renners. De mannen van Jumbo-Visma hadden in de finale een numeriek overwicht en wisten dit ook perfect uit te spelen. “Ik ben heel erg tevreden. Ik kreeg hier vandaag een van de weinige kansen op persoonlijk succes. Ik heb mijn kans ook ten volle benut. Ik heb drie weken met Tiesj op een kamer gelegen tijdens onze stage. Ik gun het hem enorm.”

“We hebben echt naar deze periode toegeleefd en we beleven nu echt een droomstart. Ik voelde me vandaag goed, maar heb ook heel erg hard getraind om goed te zijn in deze periode.” Van Hooydonck probeerde in de laatste kilometers meerdere keren om weg te rijden, maar raakte (net) niet weg. “Nu lukt het niet, of juist wel, aangezien we hier met Tiesj winnen. Als ik zo verder blijf doen, zal het ook wel eens mijn kant opvallen.”

“We hebben voor de koers niet onder stoelen of banken geschoven dat we er vroeg aan zouden beginnen. Het zwaartepunt lag al wat vroeger in de wedstrijd. We hadden voor de start een plan gemaakt en dat pakte goed uit. Het is echt enorm fijn om in deze ploeg te koersen. We vatten de koers aan met een bepaald idee en daar gaan we dan ook 100% voor. Dat maakt soms het verschil.”

