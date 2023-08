woensdag 30 augustus 2023 om 18:10

Van Gestel (3e) niet verrast door sprint Ganna: “Weinig renners die zoveel watt aankunnen”

Dries Van Gestel eindigde woensdag als derde in Burriana. De Belg van TotalEnergies was na afloop vooral tevreden met zijn sprint. “Zeker ben ik tevreden, derde is niet slecht”, doet Van Gestel zijn verhaal. “De ploeg heeft veel vertrouwen in me en ik pak mijn kansen.”

“Deze Vuelta heeft maar een paar kansen voor renners zoals ik, dus die kansen moet ik dan benutten. Donderdag is weer een aankomst bergop, dat is veel te lastig voor me. Ik heb een goede prestatie geleverd vandaag en kon mezelf in alle hectiek goed door het peloton bewegen.”

De 28-jarige coureur wilde het na de finish ook nog even over Filippo Ganna. “Ik zag Ganna al zitten, ja. In de laatste paar honderd meter zat hij helemaal alleen en deed hij een heel goede sprint. Op een aankomst zoals vandaag kan hij dat wel, ja. Het was 600 meter rechtdoor sprinten”, eindigt hij. “Maar weinig renners kunnen over zo’n periode dan zoveel watt aan.”