woensdag 30 augustus 2023 om 18:01

Filippo Ganna verrast met tweede plaats in massasprint: “Werd afgezet door Geraint Thomas”

Opeens was daar Filippo Ganna in de massasprint van de vijfde etappe van de Vuelta a España. De tijdritspecialist van INEOS Grenadiers waagde zijn kans in de sprint en wist bijna Kaden Groves te verslaan, maar de Australiër was een half wiel eerder aan de meet en won voor de tweede keer op rij. “We hebben het wel geprobeerd”, blikt Ganna terug.

De lead-out van Ganna? Dat was kopman Geraint Thomas himself. “G vroeg of ik mij goed voelde. Het is normaal dat ik na een lange etappe nog wat over heb in mijn benen, dus ik zei dat hij mij mocht brengen tot in de laatste drie kilometer. Daarna mocht hij zijn eigen gang gaan”, vertelt Ganna tegen na afloop tegen meerdere media.

“Door die valpartij op de rotonde, met nog drie kilometer te gaan, verloor ik nog veel posities. Daar heb ik veel energie geleverd om terug te moeten komen”, geeft Ganna nog aan. Uiteindelijk werd het een sprintduel met groene trui Groves in Burriana. “Hij is een van de besten hier, maar er komen nog veel etappes aan en daarin gaan we het weer proberen”, aldus de Italiaan.

De steun van Thomas in de finale deed Ganna goed. “Geraint steunt mij heel erg, ook de weken in aanloop naar deze ronde. Ook voor hem is de Vuelta een groot doel en we hopen dat hij de ploeg kan helpen met een mooie uitslag.”