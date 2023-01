Van Empel voelde zich ‘heel sterk’: “Maar mijn rugnummer bracht blijkbaar ongeluk”

Fem van Empel kwam al vroeg in de Wereldbeker Zonhoven ten val, waarna ze veel posities verloor. Toch knokte ze zich nog terug tot de derde plek. “Ik voelde me heel sterk tijdens de wedstrijd, maar het rugnummer dertien bracht blijkbaar ongeluk vandaag”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“De eerste ronde ging niet zoals gepland”, vervolgde Van Empel. “Maar ik heb ook mijn sterke kant laten zien in deze koers. Ik ben heel blij dat ik nog derde kon worden.”

Wat ging er precies mis in de eerste ronde? “Ik was denk ik wat te enthousiast, ik wilde als eerste de beroemde Kuil in. Maar ik viel. Daarna probeerde ik mijn focus terug te krijgen. In de rondes daarna ging het ook weer goed, maar ja, ik ben blij met het resultaat.”

Van Empel blijft, met nog twee manches te gaan, aan de leiding in de Wereldbeker. Ze heeft een voorsprong van 35 punten op Puck Pieterse. Shirin van Anrooij, de winnares in Zonhoven, heeft al een achterstand van meer dan honderd punten. Voor haar is het verdedigen van de derde plek het hoogst haalbare.