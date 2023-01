Van Empel tweede ondanks kniepijn: “Misschien dat de WB Zonhoven in de knel komt”

Fem van Empel moest in de X2O Trofee Koksijde genoegen nemen met een tweede plaats achter Shirin van Anrooij. Voor de cross, tijdens de verkenning, stootte ze de knie die ze eerder al bezeerde bij een val in de Wereldbeker Val di Sole. Dat speelde haar parten, vertelde ze in het flashinterview na afloop.

“Ik had wel veel last van mijn knie, het was nog de vraag of ik zou starten”, zei de renster van Jumbo-Visma. “Maar ik heb er gewoon het beste van gemaakt. Het zal wel even wachten zijn hoe ik hier op reageer. Misschien dat de Wereldbeker Zonhoven in de knel komt, maar ik hoop dat het meevalt.” Tijdens de cross probeerde Van Empel niet te veel aan de pijn te denken. “Maar ik had nooit de benen om te winnen. Ik heb gewoon het maximale eruit proberen te halen.”

Van Empel voelde zich niet top tijdens de cross. “Ik voelde me echt niet honderd procent fit. Het zegt al veel dat ik twijfelde om te starten. Maar goh, ik sta weer op het podium, dus ik denk dat ik zeker tevreden mag zijn.”

Hoe heeft ze haar knie eigenlijk precies bezeerd tijdens de verkenning? “Ik nam de binnenkant van de bocht en schoot uit het zandspoor. Daardoor kwam ik met mijn knie tegen het dranghek aan. Dat kan gebeuren, maar als hij nog gevoelig is, dan komt dat hard aan. “