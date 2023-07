Fem van Empel moest trainer verlaten van Jumbo-Visma: “Heeft me geen goed gedaan”

Fem van Empel sloot afgelopen zondag de Giro Donne af op de elfde plaats. Een ‘lichtpuntje’ voor de wereldkampioene veldrijden, wier voorjaar op de weg niet verliep zoals gehoopt. “Er zijn na dat WK wat dingen tussen gekomen die mij geen goed hebben gedaan”, vertelt ze nu in gesprek met het Brabants Dagblad.

Van Empel zou dit voorjaar in actie komen in de Volta Limburg Classic, de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl, maar paste voor die laatste koers vanwege ‘fysieke ongemakken’. Het bleek om een zitvlakblessure te gaan, die inmiddels verholpen is.

Trainer

Tegelijkertijd was er echter ook meer aan de hand. Zo mocht ze van Jumbo-Visma – sinds 1 januari haar nieuwe werkgever – de samenwerking met haar trainer Ashwin van Oorschot niet voortzetten. “Ik vind het lastig. Het ging goed. Waarom zou je dan veranderen? Afscheid nemen van Aschwin heeft me in ieder geval geen goed gedaan. Temeer omdat ik weet hoe goed ik ga op iemand die ik vertrouw. Dat is met Aschwin het geval.”

Naast de zitvlakblessure en de gestopte samenwerking met Van Oorschot, merkte Van Empel ook de gevolgen van een ‘intense winter’ en het gebrek aan rust daarna. “Het kwam allemaal samen en dat werd me fysiek en mentaal allemaal te veel”, klinkt het. “Uiteindelijk heb ik daardoor qua prestaties een half jaar weggegooid. En ook qua hoe ik me voelde.”

Pieterse en Van Anrooij

Terwijl Van Empel aan het sukkelen was, zag ze haar concurrentes uit het veld successen boeken. Puck Pieterse heerst voorlopig op de mountainbike en Shirin van Anrooij liet zich gelden in de grootste voorjaarskoersen, met een zege in de Trofeo Alfredo Binda als uitschieter. “Natuurlijk wilde ik dat ook”, zegt Van Empel. “Wat zij doen moet ik ook kunnen. In mijn achterhoofd wist ik nu dat ik niet mee zou doen vooraan. Normaal sta ik al niet met die mindset aan de start. Kun je nagaan.”

Nu Van Empel de Giro Donne met succes heeft afgerond, zet ze haar fiets een week aan de kant. “Misschien rijd ik nog een paar koersen op de weg, daarna gaat de focus op het veldrijden”, zegt ze over haar verdere plannen.