Jumbo-Visma zonder Fem van Empel in Waalse Pijl

Fem van Empel zal woensdag toch niet aan de start verschijnen van de Waalse Pijl. De 20-jarige renster was voorzien voor de midweekse klassieker, maar maakt geen deel uit van de definitieve selectie van de Nederlandse formatie. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom Van Empel niet van de partij is.

Van Empel zou dit voorjaar in actie komen in de Volta Limburg Classic, de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl, maar past nu dus voor die laatste eendagskoers. De regerend wereldkampioene in het veld kwam in de Volta Limburg Classic als achtste over de streep, maar kwam in de Brabantse Pijl – mede door pech – niet in het stuk voor.

Jumbo-Visma, de ploeg van Van Empel, rekent woensdag in de heuvelklassieker wel op de Nederlandse rensters Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman en Rosita Reijnhout, de Zwitserse Noemi Ruëgg en de Australische Kim Cadzow. Marianne Vos, die in het verleden al vijf keer de Waalse Pijl wist te winnen, is er woensdag ook niet bij.

Toptalent Van Empel zal zich nu richten op haar mountainbikecampagne. Ze sprak enkele maanden geleden nog over ‘een mooie ontdekkingsreis’.

