maandag 23 oktober 2023 om 09:53

Van Empel en Van der Haar speerpunten Nederland in WB Maasmechelen, ook Jens Dekker in KNWU-selectie

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Maasmechelen (zondag 29 oktober) bekendgemaakt. Bij de vrouwen is Fem van Empel de absolute kopvrouw, bij de mannen is Lars van der Haar de grootste naam. Ook comeback kid Jens Dekker maakt zijn opwachting.

”Ook zonder Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand (Pieterse en Van Anrooij nemen rust, Brand is herstellende van een blessure, red.) zijn er volop kansen om de topplekken bij de vrouwen te bezetten”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. “Al realiseer ik me goed dat we met Kata Blanka Vas een belangrijke concurrente missen nu zij geblesseerd is.”

“Of het voor de sport internationaal goed is, dat we zo domineren, is een andere discussie, maar ik zie ons de komende jaren zeker volop voor de prijzen meedoen. Met een sterke huidige lichting, waar Fem, Puck en Shirin al toe gerekend mogen worden, maar ook met de ontwikkeling van rensters als Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf.”

Jens Dekker en Anne Knijnenburg

Zowel bij de mannen als de vrouwen mocht De Knegt aanwijsplekken invullen. Hij geeft onder anderen oud-wereldkampioen bij de junioren Jens Dekker en de opkomende Anne Knijnenburg kansen. ”Dat zijn voor mij rouleerplekken, waardoor renners de kans krijgen zich te tonen in een sterk veld en – niet onbelangrijk – punten te halen om betere startplekken af te dwingen en in het geval van Jens wellicht zelf een plek in de top 50 veilig te stellen. En die geeft meer startzekerheid voor de rest van het seizoen.”

De 25-jarige Dekker is bezig aan zijn comebackseizoen. De veldrijder werd in 2016 wereldkampioen bij de junioren, maar had vanaf 2017 verschillende gezondheidsklachten. Sinds 2020 kwam hij niet meer in actie, maar in september dit jaar keerde hij terug in koers. In de negen UCI-crossen die hij tot nog toe reed, stond de renner van ZPPR.nl-Orange Babies zes keer op het podium. In Spanje wist hij al een C2-cross en een C1-cross te winnen.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Ryan Kamp

Pim Ronhaar

Corné van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Jens Dekker

Danny van Lierop

Guus van den Eijnden

Lucas Janssen

Elite vrouwen

Fem van Empel

Ceylin Alvarado

Denise Betsema

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Annemarie Worst

Aniek van Alphen

Lauren Molengraaf

Leonie Bentveld

Iris Offerein

Anne Knijnenburg