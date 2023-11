donderdag 16 november 2023 om 10:14

Van donker naar licht: Team dsm-firmenich PostNL onthult nieuw tenue

Met het instappen van PostNL als nieuwe sponsor, kiest Team dsm-firmenich PostNL ook voor een ander tenue. En het zal even wennen zijn voor de wielerliefhebber. Waar de ploeg de voorbije jaren rondreed in zwarte tenues, kiest men nu voor een shirt met witte, blauwe en oranje accenten.

U kon het gisteren al lezen op deze site: Team dsm-firmenich heeft met PostNL een nieuwe sponsor weten te strikken voor de komende jaren. Teammanager Iwan Spekenbrink heeft een akkoord bereikt met het Nederlandse bedrijf tot en met 2026. Dsm-firmenich en PostNL zullen gedurende die periode gelijkwaardige hoofdsponsors van het team worden.

Het budget van de ploeg groeit door de gezamenlijke inbreng, waardoor de ploeg in het zogenaamde linker rijtje van de WorldTour komt. Voor Spekenbrink betekent dit waarschijnlijk het grootste budget van zijn ploeg sinds de oprichting van zijn team.

Waar dsm–firmenich zich vooral richt op de internationale markt is PostNL een grote speler op de Nederlandse en Belgische markt. PostNL is de grootste post- en pakketbezorger in Nederland, terwijl het met pakketten ook actief is in België. Het was al een tijdje bekend dat PostNL, dat ruim 35.000 mensen in dienst heeft, zich aan het oriënteren was op een sponsorproject in de sport.





“Met PostNL verbinden we een prachtig merk aan ons team. Samen zetten we ons in voor successen en bouwen we aan een gezonde toekomst, zowel op als naast de fiets”, is Spekenbrink in zijn nopjes met de nieuwe deal. “PostNL en dsm-firmenich geven het team, samen met de andere premium partners, een stevige basis voor de komende jaren voor sportieve groei en kansen. Het is geweldig voor de ploeg om nu twee van zulke grote en gerenommeerde bedrijven als leading partners van het team te hebben.”

Herna Verhagen, de CEO van PostNL, vult aan: “We zijn heel enthousiast over deze nieuwe samenwerking, want we leveren onze bijdrage aan de samenleving altijd samen met anderen. De wielersport is bij uitstek een sport die de maatschappij in beweging krijgt, een sport die toegankelijk is en verbindt. Dit jonge, ambitieuze team is altijd in ontwikkeling en pakt elke uitdaging aan: innovatief, duurzaam en met ruimte voor iedereen.”

“En dat schept een band. Of je nou profrenner bent of bezorger, elke dag gaan we de weg op voor het beste resultaat. Samen met het team willen we bijzondere momenten bezorgen: van sportief succes op de fiets, tot juichend langs de kant.”