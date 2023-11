Raymond Kerckhoffs • woensdag 15 november 2023 om 18:42

PostNL wordt nieuwe hoofdsponsor bij Team dsm-firmenich

Breaking Iwan Spekenbrink heeft niet alleen de toekomst van zijn wielerploeg voor de komende drie jaar verzekerd, maar ook de positie van de ploeg in het WorldTour-peloton versterkt. Naast dsm–firmenich stapt ook PostNL in de Nederlandse wielerploeg, waar Fabio Jakobsen en Romain Bardet volgend jaar de vaandeldragers zijn. Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat Sprekenbrink inmiddels een akkoord heeft bereikt met PostNL tot en met 2026 en dat dit nieuws binnen enkele dagen bevestigd zal worden.

Volgens ingewijden zullen dsm–firmenich en PostNL gedurende die periode gelijkwaardige hoofdsponsors van het team worden. Het budget van de ploeg groeit door de gezamenlijke inbreng, waardoor de ploeg in het zogenaamde linker rijtje van de WorldTour komt. Voor Spekenbrink betekent dit waarschijnlijk het grootste budget van zijn ploeg sinds de oprichting van zijn team.

Juist na de succesjaren 2017 en 2018 van de ploeg onder de naam Team Sunweb met onder anderen Tom Dumoulin, Warren Barguil en Michael Matthews zijn de budgetten in het wielrennen door de komst van miljardair Jim Ratcliffe (INEOS Grenadiers) en de oliedollars van onder meer UAE Emirates en Bahrain Victorious explosief gestegen.

Voor het Nederlandse wielrennen is het een goede zaak dat PostNL in de ploeg van Spekenbrink stapt. Hiermee kiest opnieuw een van de grotere Nederlandse bedrijven voor het wielrennen en zal er de komende tijd in zowel het WorldTeam, beloftenteam als de vrouwenploeg meer naar Nederlandse en Belgische renners worden gekeken.

Waar dsm–firmenich zich vooral richt op de internationale markt is PostNL een grote speler op de Nederlandse en Belgische markt. PostNL is de grootste post- en pakketbezorger in Nederland, terwijl het met pakketten ook actief is in België. Volgens onze bronnen komt de oranje kleur ook nadrukkelijk terug in het nieuwe wielershirt.

Het was al een tijdje bekend dat PostNL, dat ruim 35.000 mensen in dienst heeft, zich aan het oriënteren was op een sponsorproject in de sport. Het logistieke bedrijf met het hoofdkantoor in Den Haag zou een voorkeur voor wielrennen hebben omdat dit een sport is die voor meer beweging en duurzaamheid staat en zeer toegankelijk naar het grote publiek is.

Vele medewerkers van het bedrijf stappen dagelijks door weer en wind op de fiets om de post in Nederland te bezorgen. Daardoor is er een nauwe band met de wielrenners die ook dagelijks alle omstandigheden trotseren om hun kilometers te maken.

Team dsm–firmenich PostNL heeft voor 2024 reeds 30 renners aangetrokken in het WorldTeam. De laatste maanden werden er diverse Nederlandse renners gecontracteerd. Naast Jakobsen komen ook Gijs Leemreize, Timo Roosen, Julius van den Berg en Bram Welten nieuw bij de ploeg. Behalve sprinter Jakobsen zijn de routiniers Bardet, Barguil en Degenkolb de kopstukken van het team.

Van de talenten Max Poole (20) en Kevin Vermaerke (23) en Oscar Onley (21) wordt de komende jaren veel verwacht. Bij de vrouwenploeg zijn sprintster Charlotte Kool, Pfeiffer Georgi en Juliette Labous de meest in het oog springende namen.

Selectie voor 2024

Renners