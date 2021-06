Van Dijke viel maar werd toch Nederlands kampioen: “Die trui maakt alles goed”

Mick van Dijke is de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden bij de beloften. Een val in de laatste bocht kon hem niet van de winnende tijd afhouden. “Dit was een tijdrit op de limiet, dan gaan er ook wel eens dingen fout.”

“Blijkbaar heb ik hard genoeg gereden om deze val te kunnen permitteren. Door de val zat er niets anders op dan de laatste meters rennend af te leggen. Gelukkig was het voldoende voor de winst. Die rood-wit-blauwe trui maakt uiteindelijk alles goed”, liet Van Dijke via zijn ploeg Jumbo-Visma Development Team weten.

De renner uit Colijnsplaat maakt dan wel deel uit van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar dankzij de UCI-regelgeving mag hij in wedstrijden uit de ProSeries en categorie 1-koersen met de hoofdmacht van het team meedoen. Zo reed hij dit seizoen met de profploeg de Coppi e Bartali, door Jonas Vingegaard gewonnen, de Ronde van Hongarije en de Baloise Belgium Tour.

“In de afgelopen tijd heb ik bij het WorldTeam veel geleerd en een bepaalde hardheid opgedaan. Dat helpt me zeker om deze prestatie te bereiken. Zaterdag wacht de wegrit. Het doel is om met de ploeg die wegtitel te behalen”, aldus Van Dijke.